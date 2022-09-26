نتيجة الشهادة السودانية 2022 || موقع وزارة التربية والتعليم لإستخراج النتائج برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالسودان في بيان لها أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2022 بنهاية شهر سبتمبر الجاري 2022، حيث سيتم اعلان النتيجة لجميع الطلاب والطالبات بمختلف ولايات ومدن السودان، حيث جاء في بيان الوزارة أنه تم الانتهاء من عملية التصحيح والفرز، ويجرى الآن عملية رصد وتجميع الدرجات بشكل دقيق حتى لا يقع أي طالب ضحية لأي ظلم بتجنب حدوث الأخطاء في عملية تجميع الدرجات، وعقب الانتهاء سيتم اتاحة رابط الكتروني للاستعلام عن النتيجة عبر الصفحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم السودانية، والتي يسهل من خلالها الاستعلام الكترونياً عن النتائج وذلك تسهيلاً وتيسيراً على أولياء الأمور والطلاب.

نتيجة الشهادة السودانية 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم السودانية نهاية شهر سبتمبر الجاري ليكون موعد لإعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022، وذلك قبل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك من أجل إتاحة الوقت لجميع الطلاب والطالبات ليمكنهم تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات وتوفير الوقت لهم للتقديم في الكليات المرشحين لها وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد، والذي وفقاً للجدول الزمني للعام الدراسي الجديد والمقرر له أن يبداً يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم السودانية في البيان الصادر عنها، وسوف يتم الإعلان عن النتائج من خلال موقع بوابة وزارة التربية والتعليم بالسودان.

نتيجة الشهادة السودانية 2022 لجميع طلاب السودانمتى تظه

وأضاف المتحدث الإعلامي للوزارة وفي سياق نتيجة الشهادة السودانية 2022، أنه حتى الآن لما يتم تحديد المراكز الأولى من المتفوقين والأوائل ونسب نجاح الطلاب والطالبات لجميع الشعب في الشهادة الثانوية السودانية من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث أن امتحانات الثانوية قد بدأت في شهر يونيو الماضي 2022، وكان عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات الثانوية بلغ عددهم 536 ألف طالب وطالبة، وكان عدد طلاب المساق الأكاديمي 514 ألف طالب وطالبة، وطلبة التعليم الصناعي 6315، والتعليم التجاري 3195، والتعليم النسوي 506 والتعليم الزراعي 176 والمدارس الأهلية 3851، والقراءات 101، إضافة إلى مدارس المسار الحرفي والذي بلغ عددهم إلى 8100 طالب، ويترقب أولياء الأمور والطلاب الاعلان عن موعد النتيجة بشكل نهائي خلال الفترة القادمة، والذي كان سبب تأخيرها هو عمليات التصحيح التي ما زالت جارية بوجود 2100 معلم ومعلمة، ولكن بسبب الدقة في عمليات المراجعة وجمع الدرجات جاء التأخير وذلك لتجنب حدوث أي خطأ أو وقوع ظلم على أي طالب، وأعلن وزير التربية والتعليم السوداني في بيان الوزارة أن نتيجة الشهادة الثانوية سيتم الاعلان عنها بنهاية شهر سبتبمر الجاري، وذلك قبل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023.