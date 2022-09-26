نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المالية السعودية تكشف موعد صرف العوائد السنوية 1444هـ وطرق إضافة الأبناء في المقال التالي
أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف العوائد السنوية 1444هـ بواسطة رقم الهوية الوطنية الشخصية، حيث تقوم الحكومة السعودية بتوفير كل الفرص التي يمكن من خلالها مساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد من حالات الغلاء الشديدة حتى تحسّن من مستوى معيشة هذه الأسر وتساعدهم في التكيف مع الحياة الحالية وتلبية احتياجاتهم واحتياجات جميع أفراد الأسرة.
موعد صرف العوائد السنوية 1444هـ – 2022م
أكدت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية أن موعد الصرف الخاص بالعوائد السنوية المقدمة لعام 1444هـ – 2022م يكون في بداية شهر محرم من كل عام هجري ويستمر الصرف حتى نهاية شهر جمادي الثاني فيتم تقسيم العوائد على قسمين ويمكنك الصرف في الأيام الخاصة ومعرفة الميعاد تتم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
الخدمات الخاصة بالأفراد وفقًا لوزارة المالية السعودية
- الخدمات الخاصة بالاستعلام عن المصروفات في الإدارة العامة.
- الاستعلام عن الأوامر الخاصة بالدفع.
- نموذج الإعفاء الخاص بالمتوفيين.
- خدمات خاصة بالدفع للمسوغات الخاصة بصرف العوائد السنوية.
- استعلام المستفيدين عن صرف العوائد السنوية.
- وكذلك الاستعلام عن الإعفاءات الخاصة بالقروض.
- حجز مواعيد مراجعة القواعد والمقررات.
خطوات الاستعلام عن العوائد السنوية في السعودية
حددت وزارة المالية السعودية بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها المستعلم حتى يحصل على كل البيانات الخاصة بالعائد السنوي الخاص به والخطوات هي كالآتي:-
- من خلال الدخول المباشر على رابط موقع وزارة المالية في المملكة العربية السعودية الإلكتروني الرسمي.
- بعد ذلك يتم اختيار القسم الخاص بالخدمات الإلكترونية وانقر على أيقونة “تسجيل الدخول” وبعدها اختر أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- ومنها قم بالنقر على أيقونة “العوائد السنوية” وابدأ في ملء كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك على الموقع.
- ثم اختر أيقونة “خدمات الأفراد”.
- ثم بعد ذلك انقر على أيقونة “الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية الوطنية”.
- ثم أدخل الكود الخاص بالتحقق المرئي أمامك واضغط على زر “بحث”.
- بمجرد النقر عليه وفي غصون ثواني قليلة ستجد أمامك كل البيانات الخاصة بالعائد السنوي الخاص بك ببياناتك الشخصية وقيمة العائد وموعد صرفه.
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