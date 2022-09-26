المالية السعودية تكشف موعد صرف العوائد السنوية 1444هـ وطرق إضافة الأبناء

أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف العوائد السنوية 1444هـ بواسطة رقم الهوية الوطنية الشخصية، حيث تقوم الحكومة السعودية بتوفير كل الفرص التي يمكن من خلالها مساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد من حالات الغلاء الشديدة حتى تحسّن من مستوى معيشة هذه الأسر وتساعدهم في التكيف مع الحياة الحالية وتلبية احتياجاتهم واحتياجات جميع أفراد الأسرة.

موعد صرف العوائد السنوية 1444هـ – 2022م

أكدت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية أن موعد الصرف الخاص بالعوائد السنوية المقدمة لعام 1444هـ – 2022م يكون في بداية شهر محرم من كل عام هجري ويستمر الصرف حتى نهاية شهر جمادي الثاني فيتم تقسيم العوائد على قسمين ويمكنك الصرف في الأيام الخاصة ومعرفة الميعاد تتم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

الخدمات الخاصة بالأفراد وفقًا لوزارة المالية السعودية

الخدمات الخاصة بالاستعلام عن المصروفات في الإدارة العامة.

الاستعلام عن الأوامر الخاصة بالدفع.

نموذج الإعفاء الخاص بالمتوفيين.

خدمات خاصة بالدفع للمسوغات الخاصة بصرف العوائد السنوية.

استعلام المستفيدين عن صرف العوائد السنوية.

وكذلك الاستعلام عن الإعفاءات الخاصة بالقروض.

حجز مواعيد مراجعة القواعد والمقررات.

خطوات الاستعلام عن العوائد السنوية في السعودية

حددت وزارة المالية السعودية بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها المستعلم حتى يحصل على كل البيانات الخاصة بالعائد السنوي الخاص به والخطوات هي كالآتي:-