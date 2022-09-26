دعم للمحتاجين.. مؤسسة زايد الخيرية وطريقة تسجيل الدخول zayedchf للحصول على مساعدات مالية

تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بالكرم الزائد والأعمال الخيرية لأبناء دولة الإمارات وغيرهم في جميع الدول العربية، ومساعدة المسلمين في كل أنحاء العالم، فهذا ليس بجديد على أبناء زايد، ومن أشهر المؤسسات الخيرية التي تقدم العديد من المساعدات الإنسانية، مؤسسة زايد الخيرية، وسوف نتعرف على كيفية التقديم للحصول على طلب مساعدة، ونوعية المساعدات التي تقدمها.

أنواع المساعدات الإنسانية التي تقدمها مؤسسة زايد الخيرية

تقدم مؤسسة زايد الخيرية على مدار أعوام عديدة الكثير من المساعدات الإنسانية بشتى أنواعها، لمساعدة الفقراء والمحتاجين وذلك ليس في دولة الإمارات فقط، بل تشمل المساعدات الدول العربية أجمع، ومن أبرز هذه المساعدات الإنسانية:

منح تعليمية للطلاب الغير قادرين على تحمل نفقات الدراسة، ويتم تقديم مساعدات مالية لهم من دفع مصاريف التعليم، وكذلك توفير منح الطعام والسكن المجاني.

مساعدات طبية، للمرضى الغير قادرين وذلك من خلال علاجهم في أفضل المستشفيات، وللحصول على مساعدة علاجية من مستشفى زايد يتم تقديم طلب للهلال الأحمر الإماراتي، وسوف يتم صرف العلاج لغير القادرين.

سكن مجاني حيث توفر مشروعات زايد السكنية الآلاف من الشقق السكنية للمحتاجين والمشردين، بالإضافة إلى قرض خاص لشراء الاثاث لا يسترد.

مساعدات مالية للمحتاجين وأصحاب الدخول الضعيفة، لإعانتهم على تحمل نفقات المعيشة.

طلب منحة لأداء فريضة الحج أو العمرة.

برنامج توفير كسوة عيد الأضحى المبارك.

خطوات التقديم للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية

للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية لابد من إتباع تلك الخطوات:

الدخول المباشر على مؤسسة زايد الخيرية

تسجيل الدخول بواسطة الهوية الوطنية.

إدخال رقم الجوال وكتابة رمز التحقق.

تحديد نوع المساعدة المطلوبة من المؤسسة.

تسجيل كافة البيانات الشخصية للمتقدم.

يمكن التواصل مع المؤسسة من خلال البريد الإلكتروني أو الرقم الذي توفره المؤسسة.

أعمال مؤسسة زايد الخيرية

قدمت مؤسسة زايد الخيرية العديد من الأعمال الإنسانية ومازالت تقدم العديد من المساعدات الإنسانية مثل: