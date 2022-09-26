ارتفاع عدد قتلى غرق عبارة في بنجلادش إلى 31

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 09:29 صباحاً - قال مسؤولون اليوم الإثنين إن ما لا يقل عن 31 شخصا لقوا حتفهم كما فقد عدد آخر بعد غرق عبارة كانت مكتظة بزوار لمعبد هندوسي يوم الأحد في أسوأ كارثة من نوعها تشهدها بنجلادش منذ أكثر من عام.

وقال جهور الإسلام مدير إدارة إقليم بانشاجار شمال بنجلادش، حيث وقع الحادث، إن الجثث التي تم انتشالها حتى الآن تشمل 16 امرأة وعشرة أطفال.

وواصل: “تم انتشال ست جثث أخرى هذا الصباح بينما كان الغواصون يبحثون عن المزيد من الجثث”.

وأضاف أن العبارة كانت تنقل في الغالب زوارا لمعبد هندوسي.

وقال إسلام إن السلطات تعد قائمة بالمفقودين بناء على المعلومات التي قدمها الأقارب، بينما قال ركاب إن أكثر من 70 شخصا كانوا على متن العبارة التي انحرفت فجأة وغرقت وسط نهر كاراتويا.

وقال إن لجنة من خمسة أعضاء تحقق في الحادث لكن السلطات تشتبه بأن اكتظاظ الركاب بالعبارة هو الذي تسبب في الحادث.

ويلقي المئات حتفهم سنويا في حوادث العبارات في بنجلادش وهي دولة منخفضة تنتشر فيها الممرات المائية الداخلية لكن معايير السلامة هناك متواضعة.

وغرق 26 على الأقل في مايو أيار الماضي بعد اصطدام قارب سريع مكتظ بناقلة رمال مما أدى لغرقه في نهر بادما.

ولقي ما لا يقل عن 34 حتفهم في أبريل نيسان من العام الماضي بعد أن اصطدمت عبارة تحمل أكثر من طاقتها الاستيعابية بسفينة شحن لتغرق في نهر شيتالاكشيا خارج العاصمة داكا.