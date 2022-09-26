وزير خارجية بيلاروسيا: زيارة بيلوسى إلى أرمينيا تؤدى إلى تفاقم الصراعات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية البيلاروسى فلاديمير ماكى، مساء أمس الأحد، إن الزيارات الرسمية على غرار زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى أرمينيا، لن تؤدى إلا إلى تفاقم الصراعات.





وقال ماكى فى تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "مثل هذه الزيارات لن تهدئ هذه الصراعات، بل على العكس فإنها لن تؤدى إلا إلى تفاقمها".

وأضاف الدبلوماسى البيلاروسى إن "زيارات هؤلاء الصقور، الذين يرسمون أنفسهم على أنهم جنود لحفظ سلام، لن تجلب أى فائدة، ويكفى أن نتذكر زيارتها بيلوسى إلى تايوان، والتى أدت إلى تفاقم كبير للوضع فى المنطقة".

وتابع "أما بالنسبة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى التى تقودها روسيا، أنا على قناعة تامة بأنه لا ينبغى لنا الاعتماد على أى من أفراد حفظ السلام من الخارج، هؤلاء الأشخاص الذين زاروا يريفان ليسوا مهتمين بفعالية عمل منظمتنا".

وتابع: "علاوة على ذلك، إنهم يمثلون معسكرا كاملا من البلدان التى كانت مهتمة بالحفاظ على بؤر توتر دائمة على طول حدود الاتحاد السوفيتى السابق، والآن على طول حدود روسيا، التى ينظر إليها على أنها خصم رئيسى".