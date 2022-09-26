وقال ماكى فى تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "مثل هذه الزيارات لن تهدئ هذه الصراعات، بل على العكس فإنها لن تؤدى إلا إلى تفاقمها".
وأضاف الدبلوماسى البيلاروسى إن "زيارات هؤلاء الصقور، الذين يرسمون أنفسهم على أنهم جنود لحفظ سلام، لن تجلب أى فائدة، ويكفى أن نتذكر زيارتها بيلوسى إلى تايوان، والتى أدت إلى تفاقم كبير للوضع فى المنطقة".
وتابع "أما بالنسبة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى التى تقودها روسيا، أنا على قناعة تامة بأنه لا ينبغى لنا الاعتماد على أى من أفراد حفظ السلام من الخارج، هؤلاء الأشخاص الذين زاروا يريفان ليسوا مهتمين بفعالية عمل منظمتنا".
وتابع: "علاوة على ذلك، إنهم يمثلون معسكرا كاملا من البلدان التى كانت مهتمة بالحفاظ على بؤر توتر دائمة على طول حدود الاتحاد السوفيتى السابق، والآن على طول حدود روسيا، التى ينظر إليها على أنها خصم رئيسى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية بيلاروسيا: زيارة بيلوسى إلى أرمينيا تؤدى إلى تفاقم الصراعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.