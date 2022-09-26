جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن المركز الإعلامى فى الجيش، أن "جميع الأفراد الستة الذين كانوا على متن الطائرة، بمن فيهم طيارين، لقوا مصرعهم".
ولم ينشر الجيش حتى الآن تفاصيل حول سبب التحطم الذى يأتى بعد أكثر من شهر من وقوع حادث مماثل فى بلوشستان.
وفى أول أغسطس الماضى، فقدت مروحية تابعة للجيش الباكستانى على متنها 6 أشخاص، بمن فيهم قائد الفيلق 12 الفريق سرفراز على، الاتصال بمراقبة الحركة الجوية فى منطقة لاسبيلا فى بلوشستان، وبعد يوم واحد تم العثور على حطام المروحية بالقرب من موسى قوط، وكان جميع أفرادها لقوا مصرعهم، فيما أرجع الجيش سبب وقوع الحادث إلى سوء الأحوال الجوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باكستان.. مصرع 6 عسكريين جراء تحطم مروحية قرب بلوشستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.