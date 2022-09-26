باكستان.. مصرع 6 عسكريين جراء تحطم مروحية قرب بلوشستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن المركز الإعلامى فى الجيش، أن "جميع الأفراد الستة الذين كانوا على متن الطائرة، بمن فيهم طيارين، لقوا مصرعهم".

ولم ينشر الجيش حتى الآن تفاصيل حول سبب التحطم الذى يأتى بعد أكثر من شهر من وقوع حادث مماثل فى بلوشستان.

وفى أول أغسطس الماضى، فقدت مروحية تابعة للجيش الباكستانى على متنها 6 أشخاص، بمن فيهم قائد الفيلق 12 الفريق سرفراز على، الاتصال بمراقبة الحركة الجوية فى منطقة لاسبيلا فى بلوشستان، وبعد يوم واحد تم العثور على حطام المروحية بالقرب من موسى قوط، وكان جميع أفرادها لقوا مصرعهم، فيما أرجع الجيش سبب وقوع الحادث إلى سوء الأحوال الجوية.