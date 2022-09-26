أمريكا تؤكد امتلاكها خطة حال استخدام روسيا أسلحة نووية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن -فى تصريحات تلفزيونية، نقلتها الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين، ردا على سؤال فى هذا الصدد-: "قرر الرئيس الأمريكى جو بايدن بذل كل ما فى وسعنا لمساعدة الأوكرانيين فى الدفاع عن أنفسهم، وبينما نبذل كل ما فى وسعنا لحشد الدول الأخرى للضغط على روسيا، نحن مصممون أيضًا على ألا يتوسع نطاق هذه الحرب".

وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة على اتصال مع الكرملين بشأن تهديداته بحرب نووية، أجاب وزير الخارجية الأمريكى: نعم، فمن المهم جدًا أن تسمع موسكو منا مباشرة وتعلم أن العواقب ستكون رهيبة لقد أوضحنا ذلك.

وتابع قائلًا: لن أتطرق لمناقشة ما هى العواقب، ولكن تداعيات أى استخدام للأسلحة النووية كارثية بالطبع، ليس فقط على الدولة التى تستخدمها، ولكن للعديد من الدول الأخرى أيضًا.

وفى السياق نفسه أفاد بلينكن بأنه "لا توجد أى محادثات سرية فى الوقت الحالى بشأن تسوية الأزمة فى أوكرانيا"، موضحًا أنه لا توجد مفاوضات، لأن روسيا لا تظهر أى استعداد للمشاركة فى مناقشات بناءة فى الوقت الحالى، واستدرك قائلًا: إذا تغير هذا الأمر، وعندما يتغير هذا الوضع، فسنبذل قصارى جهدنا لدعم العملية الدبلوماسية.

وشدد بلينكن على أن العالم لن يعترف بنتائج الاستفتاء فى دونباس وخيرسون وزابوروجيا، قائلا: لن يعترف أحد بانضمام هذه الأراضى على لروسيا.. وأوكرانيا لديها الحق الكامل فى استعادتهم.