العالم اليوم - "برجيل" الإماراتية تؤكد طرح أسهمها في سوق أبوظبي

انتم الان تتابعون خبر "برجيل" الإماراتية تؤكد طرح أسهمها في سوق أبوظبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 09:22 صباحاً - كشفت شركة "برجيل القابضة" الإماراتية، عن نيتها إدراج 11 بالمئة من حصة رأس مالها في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسيفتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي يوم الجمعة 30 سبتمبر ويغلق يوم الثلاثاء 4 أكتوبر، وتعتزم الشركة إدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من يوم الاثنين 10 أكتوبر.

وتعتزم الشركة طرح نحو 200 مليون سهماً جديداً ("الأسهم الجديدة")، بينما تعتزم شركة في بي أس هيلثكير هولدينجز بي في تي ليميتد ("المساهم البائع") طرح ما يصل إلى حوالي 350 مليون من الأسهم الحالية ("أسهم البيع"، ومع الأسهم الجديدة "الأسهم") في رأس المال المصدر لشركة برجيل القابضة في الإدراج، بحسب بيان للشركة اطلع عليه موقع "اقتصاد دوت الخليج".

وفي حال تم الاكتتاب على جميع الأسهم وتخصيصها ولم يتم زيادة حجم العرض، فمن المتوقع أن يكون إجمالي حجم العرض 11 بالمئة من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة.

سيتم تخصيص 10بالمئة من الأسهم المعروضة للشريحة الأولى للمستثمرين الأفراد، بينما سيتم تخصيص 90 بالمئة من الأسهم المعروضة للشريحة الثانية.

وقد بلغت إيرادات "برجيل" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 نحو 3.3 مليار درهم ( حوالي 898 مليون دولار) وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 نحو 1.9 مليار درهم (517 مليون دولار)، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 إلى 779.1 مليون درهم و414.2 مليون درهم على التوالي، ووصل صافي الأرباح إلى 234.1 مليون درهم و152.9 مليون درهم على التوالي.

وحول الإدراج المزمع، قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة: "يأتي إعلان اليوم بعد شراكتنا الأخيرة مع الشركة العالمية القابضة، والتي سيكون لها تأثير تحويلي على شركة برجيل القابضة من خلال إضافة قدرات جديدة ورأس مال إضافي وإمكانية الوصول إلى أسواق جديدة. ومع استمرار زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة، تتمتع شركة برجيل القابضة بمكانةٍ قوية لتحقيق الفائدة، وذلك من خلال تركيزنا على توفير الخدمات الطبية المعقدة والمتخصصة لجميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بناءً على استراتيجية هادفة ومتعددة العلامات التجارية. تنعكس قوتنا في أدائنا المالي القوي والربحية العالية، حيث سجلنا نمواً سنوياً مركباً في الإيرادات بنسبة 18 بالمئة بين عامي 2019 و2021، ونمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 37 بالمئة".

تعتزم المجموعة دفع توزيعات أرباح نقدية اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا، على أساس متوقع لنسبة مدفوعات تبلغ 40 إلى 70 في المئة من صافي الدخل، اعتمادًا على الاستثمارات المطلوبة لخطط النمو الإضافية. وفي حالة عدم وجود أي فرص استثمارية جذابة تلبي معايير الاستثمار للمجموعة وحدود العوائد، ستقوم المجموعة بتوزيع أرباح حسب أعلى نسبة لنطاق توزيع الأرباح أو التي من المحتمل أن تكون أعلى. ومن المتوقع دفع أول توزيعات أرباح مرحلية في النصف الثاني من عام 2023 على أساس صافي الدخل للنصف الأول من عام 2023.

وفي سبتمبر 2022، أعلنت الشركة العالمية القابضة، وهي مجموعة متنوعة مقرها أبوظبي، عن استحواذها على حصة بنسبة 15 بالمئة في شركة برجيل القابضة، في محاولة لتوسيع وتنويع استثماراتها المحلية والإقليمية في قطاع الرعاية الصحية.

في أغسطس 2022، وكجزءٍ من نهجها المنضبط للنفقات الرأسمالية والتوسع الإقليمي، وقعت المجموعة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، والتي ستشهد تعاون شركة برجيل القابضة مع مجموعة من الشركات السعودية ومؤسسات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استثمار ما يصل إلى مليار دولار أمريكي في المملكة بحلول العام 2030.

وتعمل شركة جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي ("جي بي مورغان") كمستشار لأسواق رأس المال للشركة وللمساهم البائع فيما يتعلق بالطرح العام الأولي.

وتتكون المجموعة من شبكة ممولة بالكامل مملوكة لها مكونة من 16 مستشفى، و23 مركزاً طبياً (بما في ذلك العيادات الشاملة والمراكز الطبية المتخصصة إلى جانب خدمات طب الأسنان والتجميل والرعاية المنزلية ومركز متخصص في جراحة العظام ومراكز أطفال الأنابيب) و15 صيدلية، بالإضافة إلى سبعة كيانات تقدم خدمات مشتركة مثل المشتريات المركزية (كمركز الشراء الجماعي "GPO"، وإدارة دورة الإيرادات، والتشخيصات المركزية، والتخزين المركزي وخدمات اصطفاف المركبات.

وقد عالجت المجموعة 105 ألف مريض داخلي و4.8 مليون مريض في العيادات الخارجية خلال العام 2021 عبر شبكتها، مع تقديم خدمات شاملة لأورام والنساء والأطفال وجراحة العظام والعمود الفقري وعلوم القلب وعلاج السمنة، حيث تستحوذ المجموعة على حصة من السوق فيما يتعلق بالمرضى الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة تبلغ حوالي 17 بالمئة، وتستحوذ على حصة من سوق مرضى العيادات الخارجيين تبلغ حوالي 12 بالمئة.