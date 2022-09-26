العالم اليوم - 6 أكتوبر أول يوم لتداول سهم "بيتك" الجديد

انتم الان تتابعون خبر 6 أكتوبر أول يوم لتداول سهم "بيتك" الجديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 09:22 صباحاً - أعلن بيت التمويل الكويتي عن تلقيه من مقاصتي البحرين والكويت وسيكو، وكلاء الاستلام في البحرين والكويت، نتيجة نسبة القبول الإجمالية التي تلقاها فيما يتعلق بعرض استحواذه على البنك الأهلي المتحد البحريني بالكامل.

وبحسب بيت التمويل الكويتي بلغ عدد أسهم "المتحد البحريني" التي تم التنازل عنها لصالح "بيتك" 10.84 مليار سهم، لتصبح النسبة لصالح الأخير 97.273 في المئة.

وبانتهاء فترة العرض الأولي، فإن مساهمي "المتحد" الذين لم يقدموا استمارات القبول للعرض سيتم الاستحواذ عليهم باستخدام حصه الاستحواذ الإجباري.

وأعلن بيت التمويل الكويتي من خلال إفصاح له على بورصة الكويت عن تقديم أول يوم لتداول أسهمه الجديدة إلى يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022؛ نظراً لأنه من المتوقع أن يكون الأحد الموافق 9 أكتوبر عطلة رسمية؛ احتفالاً بذكرى المولد النبوي.

وكان "بيت التمويل الكويتي" قد وافق في يوليو الماضي على شراء "البنك الأهلي المتحد" بنحو 11.6 مليار دولار، وهي الصفقة التي يجري الإعداد لها منذ حوالي 4 سنوات، والتي من شأنها أن تخلق سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تبلغ 115 مليار دولار.

وبعد الانتهاء من عملية الاستحواذ بالكامل، سيصبح بيت التمويل الكويتي ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم من حيث الأصول، بعد البنك الراجحي السعودي، فيما سترتفع حصة "بيتك" في الكويت إلى 28 بالمئة من الأصول المحلية. أما في البحرين سيصبح "بيتك" أكبر بنك من حيث إجمالي الأصول.