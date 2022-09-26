 أسماء المشمولين في رواتب الرعاية الاجتماعية بالعراق 2022 الوجبة الثامنة

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عمر شويل - جدة أسماء المشمولين برواتب الرعاية 2022 بالعراق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الرواتب 2022 بالعراق، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تم نشر تلك الأسماء على موقع الوزارة الرسمي، ومن الممكن الإطلاع عليه في أي وقت ممكن، ومن الممكن معرفة الأسماء من خلال إتباع السطور التالية تابعونا حضراتكم عبر المقال.

أسماء المشمولين في رواتب الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن القائمة التي يوجد بها العديد من أسماء المشمولين بالرواتب 2022 بدولة العراق، ويمكن معرفتها من خلال الوجبة الثامنة في المحافظات التالية اتبع الأتي:

بغدا، دهوك، واسط، اربيل.

البصرة، ذي قار،كربلاء.

كركوك، ديالي، ميسان.

المثنى، النجف، نينوي.

الأنبار، بابا، القادسية.

صلاح الدين.

الكرخ الأولى والثانية والثالثة.

الرصافة الأولى والثانية والثالثة.

السليمانية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية العمل والشؤون الاجتماعية أكدت على أن تم الانتهاء من الإعلان عن باقي المحافظات مساء يوم الثلاثاء الذي يوافق يوم 20 سبتمبر 2022، وأكدت وكالة القاضي سالار عبد الستار أن عدد الأسر التي تم إرسالها إلى الوزارة وصل عددهم إلى 233954 ألف أسرة للقيام بالفحص، من إجمالي 310789 ألف أسرة تحتاج إلى الدعم والحصول على راتب الرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الثامنة

تبحث الكثير من الأسر عن الرابط لمعرفة الأسماء التي أعلنت عنها الوزارة للحصول على رواتب 2022، ويمكن معرفة الرابط من خلال الآتي:

قام وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن الأسماء من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي التابع إلى الوزارة التي يمكن الدخول عليه من خلال الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد تسجيل الدخول عليك تفعيل رمز التحقق.

الضغط على كلمة أسماء المستفيدين.

ثم بعد ذلك يتم الاستعلام بكل سهولة ويسر.

حيث صرح الوزير بضرورة المحاولة أكثر من مرة في حال عدم فتح هذا الرابط نظراً لكثرة الضغط عليه، حيث يمكنك معرفة الأسماء بعد ذلك من خلال ملف بصيغة pdf وسوف تجد به كافة الأسماء التي انتهت وأعلنت عنها الوزارة.