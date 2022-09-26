الاستعلام عن صلاحية الإقامة قطر عبر وزارة الداخلية القطرية قسم الاقامات moi.gov.qa

تعتبر خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة قطر من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية في دولة قطر حيث يمكن الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت لمعرفة التاريخ الرسمي لموعد انتهاء الإقامة وموعد تجديدها، وذالك من خلال زيارة موقع وزارة الداخلية القطرية الصفحة الرئيسية والتي توفرها العديد من الخدمات الإلكترونية والاستعلامات والطلبات المختلفة التي تقدمها لجميع المقيمين بدولة قطر، تأتي تلك الخدمات تسهيلا وتوفيرا على الوافدين، في أي وقت وأي مكان بداخل الأراضي القطرية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة قطر

‏نستعرض مع حضراتكم كيفية الحصول على الإقامة القطرية، من خلال الدخول على الرابط التالي الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم السمة القطرية ، ثم بعد الدخول بإدخال رقم السمة في الخانة الفارغة، وفي الخانة التالية قم بكتابة الرقم الشخصي للمستقدم أو المندوب أو المفوض بالتوقيع، ثم قم بكتابة الأرقام التي داخل الصورة، ثم اضغط على أيقونة استعلم، حيث يمكنكم متابعة وطباعة طلب الإقامة دخول دولة قطر Qatar عن طريق متابعتكم للخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي موقع وزارة الداخلية دولة قطر ( portal.moi.gov.qa ) من ثم.

سنجد أيقونة خدمات الوزارة نضغط عليها.

الانتقال إلي الاستعلام والطلبات.

بعدها اضغط علي رابط استعلامات اخري.

سوف تتمكن من الضغط على الوثائق الرسمية.

في هذه الصفحة قم بكتابة كافة البيانات الخاص بك داخل الحقول المخصصة لذالك.

بعدها سنقوم بالتحقق من صحة المعلومات المدخلة بعدها نضغط علي أيقونة استعلام.

الاستعلام عن تجديد الإقامة في قطر

ولمتابعة طلب تجديد الإقامة برقم الشخصي يرجي الدخول على الرابط التالي الاستعلام عن تجديد الاقامة في قطر ، وذلك حتي يتمكن الجميع الاستفادة من خدمة تجديد الإقامة في دولة قطر للاطلاع علي كافة المعلومات حولها وذلك على النحو التالي.