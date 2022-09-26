العالم اليوم - "أدنوك للحفر" تستحوذ على حفارتين بـ 140 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر "أدنوك للحفر" تستحوذ على حفارتين بـ 140 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وتشكل عملية الاستحواذ على الحفارتين الجديتين، رابع عملية من نوعها تؤكدها الشركة خلال الأشهر الماضية، وتأتي في أعقاب اتفاقيات بيع وشراء سابقة وقعتها الشركة على التوالي في 30 مايو للاستحواذ على حفارتين، وفي 10 يونيو للاستحواذ على حفارة واحدة، وفي 24 أغسطس للاستحواذ على حفارة أخرى.

ويبلغ إجمالي تكلفة الحفارتان الجديدتان 514.22 مليون درهم (ما يعادل 140 مليون دولار) وستضافان إلى أسطول حفارات شركة "أدنوك للحفر"، وسيبدأ تشغيلهما بحلول نهاية عام 2022، بحسب بيان للشركة اطلع عليه موقع "اقتصاد دوت الخليج".

من جانبه، قال عبدالرحمن الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر "إن هذا الاستحواذ يدعم استراتيجية الشركة لتحقيق هدفها لرفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز، كما سيسهم هذا الاستحواذ في ترسيخ مكانة شركة "أدنوك للحفر" باعتبارها تمتلك أسطول حفارات بحرية ذاتية الرفع من بين الأكبر في العالم، والذي سيسهم بشكل كبير في تعزيز إيراداتها، والتدفقات النقدية وعوائد المساهمين على مدى السنوات القادمة".

ومنذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر 2021، نجحت "أدنوك للحفر" في تسريع وتيرة تنفيذ برنامجها الطموح لتوسعة أسطول حفاراتها إذ ارتفع عدد الحفارات التي تملكها بتاريخ 31 يوليو 2022 من 96 إلى 105 حفارة.

وبفضل الاستحواذ على الحفارتين الجديدتين المتطورتين ستصبح الشركة مُشغلاً لأسطول حفارات بحرية ذاتية الرفع من بين الأكبر في العالم بعدد 32 حفارة. كما تخطط الشركة للاستحواذ على المزيد الحفارات.

وكانت "أدنوك للحفر" قد حققت في النصف الأول من عام 2022 إيرادات بلغت 4.66 مليار درهم (1.27 مليار دولار)، بزيادة قدرها 13 بالمئة على أساس سنوي، وما يقدر بـ 1.39 مليار درهم (381 مليون دولار) كصافي دخل، بزيادة 34 بالمئة. كما أكدت الشركة أن توزيعات الأرباح المؤقتة للسهم قد ارتفعت بنسبة 5 بالمئة بواقع 7.83 فلسا للسهم، وبذلك تصل قيمة الدفعة الأولى من السنة المالية 2022 إلى 1.25 مليار درهم (حوالي 340 مليون دولار).

يذكر أن أدنوك للحفر شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي أكبر شركة حفر إماراتية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات، بالإضافة إلى كونها المزود الوحيد لخدمات تأجير الحفارات وبعض الخدمات المرتبطة بالحفارات لمجموعة أدنوك. كما تعتبر شركة أدنوك للحفر حلقة وصل مهمة في أعمال الاستكشاف والإنتاج والتطوير في أدنوك، حيث تواصل أدنوك المضي قدماً نحو الطاقة الإنتاجية المستهدفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات. أدنوك للحفر هي أيضاً أول شركة إماراتية لخدمات الحفر المتكاملة في المنطقة، حيث تقوم بحفر الآبار وتسليمها من البداية إلى النهاية وتقدم خدمات تشمل سلسلة قيمة الحفر بأكملها.