موعد مباراة السعودية وأمريكا والقنوات الناقلة في مواجهة المنتخب السعودي الودية تحضير لكأس العالم

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة السعودية وأمريكا بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة في مواجهة المنتخب السعودي الودية تحضيرا لكأس العالم، حيث يواصل المنتخب السعودي التحضير لمواجهة أمريكا في التجربة الثانية للمنتخب السعودي بعد التعادل في التجربة الأولى أمام الإكوادور في محاولات هيرفي رينارد للفوز على أمريكا في ثاني التجارب.

موعد مباراة السعودية وأمريكا بتوقيت السعودية

موعد مباراة السعودية وأمريكا بتوقيت السعودية : 9:00 مساء .

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأمريكا

من المنتظر أن تنقل قناة SSC السعودية مباراة السعودية وأمريكا، خاصة وأن مباراة السعودية وأمريكا من المباريات الهامة للمنتخب السعودي في التجربة الثانية للمنتخب السعودي.

مواصلة الاستعدادات لمواجهة أمريكا

يواصل المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة أمريكا، حيث يستعد المنتخب السعودي لمواجهة أمركيا على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا، في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 في نوفمبر.

كان المنتخب السعودي قد واصل التدريبات لمواجهة أمريكا وبدأ بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات وتم إجراء مباريات مصغرة وتم إختتام المران بمران إضافي لتمارين الإطالة.

تدريبات خاصة لمحمد العويس وياسر الشهراني

كان كلا من محمد العويس وياسر الشهراني قد واصلا التمارين الخاصة رفقة الجهاز الطبي بعد الشعور بالألام في الكاحل والفخذ على الترتيب وكذلك بالنسبة لسلمان الفرج والذي واصل هو الأخر التمارين الخاصة.

وكان المنتخب السعودي قد واصل التدريبات عند الساعة السادسة مساء الإثنين بتوقيت إسبانيا ويسعى المنتخب السعودي لمواصلة العمل من أجل محاولة أداء طيب أمام أمريكا ومحاولة تحقيق نتيجة طيبة أمام السعودية في مواجهة رائعة.

توقعات نتيجة مباراة السعودية وأمريكا

يتوقع الجميع أن تكون نتيجة مباراة السعودية وأمريكا لصالح المنتخب السعودي، حيث يستعد الأخضر السعودي لمباراة ستكون هي الأقوى أمام أمريكا في مواجهة المنتخب السعودي أمام أمريكا في واحدة من المباريات الهامة للسعودية أمام المنتخب الأمريكي خاصة وأن الأخضر السعودي سيجد نفسه مطالبا بالفوز على أمريكا أو تحقيق التعادل على أقصى تقدير.

ويسعى المنتخب السعودي إلى الفوز على أمريكا ولكن الأهم هو تجربة هيرفي رينارد لعدد من اللاعبين والإحتكاك القوي بلاعبي المنتخب الأمريكي في مواجهة السعودية وأمريكا.