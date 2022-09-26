تمويل فورى يلبي تطلعاتك بدون تحويل الراتب وبدون ضامن أيضاً

تمويل فورى يلبي تطلعاتك بدون تحويل الراتب وبدون الحاجة إلى وجود ضامن أو كفيل ، هذا المنتج التمويلي يوفر للعميل مبالغ مالية كبيرة بسيولة نقدية سريعة وفورية والتى يمكن أن يستفيد بها العميل في تحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية أيضاً ، كما يمكن أيضاً للشخص المتقدم بالطلب الحصول على المبالغ المالية التى يحتاج إليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة.

تمويل فورى يلبي جميع تطلعاتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

عرض تمويلي يوفر لك مبالغ مالية كبيرة لا تحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن ولا تحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يأتى هذا العرض التمويلي ضمن مجموعة متنوعة وعديدة من الحلول التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للعملاء من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة الاستفادة من هذا المنتج بأسهل الشروط والمتطلبات وبأقل راتب شهري ، كما توفر أيضاً شركة البيت الأهلي للتمويل العديد من خيارات السداد والتي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية تناسب إلتزاماته المالية الأخرى بدون التعرض لإحراج في السداد.

ما هى المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل من خلال التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي للتمويل ؟

عملت شركة البيت الأهلي للتمويل علي توفير منتج التمويل الشخصي بالعديد من المزايا التي يمكن أن يتمتع بها العميل عند التقدم بالطلب. التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. هذا المنتج التمويلي المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل يوفر للعملاء مبللغ مالية كبيرة يمكن أن تبدأ قيمتها من 5000 ريال سعودي وحتى 300 ألف ريال سعودي. تتيح الشركة للعميل إمكانية التمويل بدون الحاجة إلى وجود ضامن أو كفيل. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة. يمكن للعميل سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل من خلال فترة سداد مرنة تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى والتى يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات. تتيح شركة البيت الأهلي للتمويل للعملاء الذين يعملون لحسابهم الخاص إمكانية الاستفادة من هذا المنتج. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي في أي وقت أثناء فترة التمويل. توفر شركة البيت الأهلي للتمويل العديد من الحلول التمويلية الأخرى والتى يمكن الإطلاع عليها من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت واختيار المنتج الذي يلبي احتياجاتك ومتطلباتك المالية. تلك المنتجات التمويلية المتاحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل متاحة من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

شروط الاستفادة من التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل