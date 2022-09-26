بأقل دخل أحصل على مبالغ مالية بدون كفيل ولا رسوم وإجراءات سريعة

بأقل دخل أحصل على مبالغ مالية بدون كفيل ، أحد أهم المنتجات التمويلية التي دائماً ما يبحث عنه الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، الذين يرغبون في الاستفادة من سيولة نقدية فورية وسريعة يمكن الحصول عليها من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع إجراءات طلب التمويل الشخصي.

أحصل على مبالغ مالية بأقل دخل وبدون كفيل أو ضامن

تمويلك نقدى بمبالغ مالية تلبي احتياجات بصورة فورية وسريعة وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، كما أن يمكن للعميل الاستفادة من هذا المنتج التمويلي بدون الحاجة إلى رسوم إدارية ، حيث جاء هذا التمويل الشخصي كواحد من أهم المنتجات التمويلية السهلة والميسرة التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث عملت شركة اليسر علي توفير العديد من الخدمات التمويلية التي يمكن أن يستفيد بها العميل في تحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف أيضاً عزيزي القارئ علي كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

ما هي مزايا منتج التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل ؟

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل من خلال منتج التمويل الشخصي لقطاع الأفراد بالمملكة العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل.

تم تصميم هذا البرنامج التمويلي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي المبالغ المالية المتاحة من خلال هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

مبلغ التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل يمكن أن تبدأ قيمته من 2000 ريال سعودي وحتي 20 ألف ريال سعودي.

قرض شركة اليسر المصغر لا يحتاج إلى رسوم إدارية.

هذا المنتج التمويلي متاح لجميع العملاء أيضاً بدون أجور وكالة .

العميل السعودي والعميل الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.

يمكن أن يحصل العميل المقيم علي مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 10000 ريال سعودي بدون كفيل أو ضامن.

متاح لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل العديد من خيارات السداد والتي تتيح للعميل سداد مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة.

فترة سداد مبلغ قرض شركة اليسر المصغر لقطاع الأفراد بالمملكة بدون كفيل ولا رسوم إدارية يمكن تصل حتى 3 سنوات.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل

أتاحت شركة اليسر للإجارة والتمويل للعميل إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت حيث يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة وذلك من أجل تسهيل عملية التقديم على الطلب لجميع العملاء ، كما يمكن أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بزيارة أحد فروع الشركة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية وتقديم طلب التمويل الشخصي وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.