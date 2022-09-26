الاستعلام عن تأشيرة البحرين برقم الجواز وطريقة إصدارها عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرينbahrain.bh

تسعى الحكومة البحرينية مؤخرًا بإطلاق مبادرة تساعد كافة المقيمين بها أو المواطنين بها في الحصول على كافة الخدمات الحكومية بصورة إلكترونية بسيطة، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة الاستعلام عن تأشيرة البحرين برقم الجواز وطريقة استخراج تأشيرة من خلال المنصة الوطنية لمملكة البحرين.

الاستعلام عن تأشيرة البحرين برقم الجواز

يتساءل البعض حول كيف اعرف الموافقة على التأشيرة؟ بإمكان كل متقدم أن يستعلم بشكل إلكتروني عن تأشيرته من خلال إدخال رقم الجواز الخاص به، فكل ما عليه أن يلتزم بمجموعة من الخطوات الآتي ذكرها:

يقوم المستعلم في البداية بالذهاب مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للبوابة الوطنية للمملكة البحرين عبر الانترنت

بعد ذلك يتم الدخول على ايقونة السفر الظاهرة امامك على الشاشة.

ثم يتم الدخول على خيار خدمات التأشيرات.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة بيانات الطلب الظاهرة أمامه بالصفحة.

ثم يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة ليس لها ضامن، ومنها يقوم بتفعيل رقم الطلب الخاص به.

بعد ذلك يقوم المتقدم باختيار نوع الاستعلام برقم الطلب الخاص به داخل حقل البيانات المخصص لذلك.

ثم بعدها تأتي خطوة إدخال رقم جواز السفر، ومنها يقوم بتعبئة تاريخ ميلاده، وتحديد جنسيته.

بعد ذلك يقوم بالدخول على أيقونة بحث، وذلك بعدما تأكد من البيانات المدخلة، وسيظهر أمام المتقدم كافة البيانات المراد الاستعلام عنها مباشرة أمامه بالصفحة.

ثم بعدها يتمكن المستعلم من طباعة تأشيرة البحرين بكل سهولة.

طريقة اصدار تأشيرة البحرين الإلكترونية

سنجيب حول كيف اصدر تأشيرة جديدة؟ تتم عملية استخراج تأشيرة في البحرين بصورة إلكترونية، فهذا الأمر مرتبط بالالتزام الحرفي بكافة الخطوات الآتي ذكرها:

يقوم المتقدم في البداية بالدخول مباشرة إلى الصفحة الرسمية للمنصة الوطنية لمملكة البحرين.

بعد ذلك يتم الدخول على ايقونة السفر الظاهرة امامك على الشاشة.

ثم يتم الدخول على خيار خدمات التأشيرات.

ثم يقوم المتقدم بعدها القائمة المقابلة على يسار إدارة الطلبات والتأشيرات.

بعد ذلك يقوم باختيار خيار طلب إصدار تأشيرة.

ثم بعدها يتوجه المتقدم للقسم الخاص بالمفتاح الإلكتروني الموحد.

بعد ذلك يقوم المتقدم كتابة رقم الهوية وكلمة المرور وان لم يكن لديك حساب قم باختيار ليس لديك حساب سجل الان.

ثم قم بإدخال بياناتك الشخصية من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني ثم اختر علامة رمز التأكيد.

بعد ذلك اختر أوافق على الشروط والاحكام ثم التالي سيتم ارسال رمز تأكيد على الهاتف قم بكاتبة ثم قم بتسجيل الدخول الى حسابك.

ثم بعدها قم بالدخول على أيقونة دخول، وبعدها يتوجه بإدخال كافة البيانات التي تطلب منه بالصفحة.

بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة اتباع التعليمات، كي يتمكن من اصدار التأشيرة بالشكل الصحيح.

الحصول على تأشيرة البحرين بطريقة سهلة

وبذلك نكون قد لاحظنا أن التعاون ما بين وزارة الخارجية بالبحرين والمنصة الوطنية قد جنى ثماره. وذلك من خلال التسهيل على كافة المقيمين في الاستعلام عن تأشيرة البحرين برقم الجواز بصورة بسيطة. من خلال الالتزام بخطوات معينة، وهذا ما قمنا بسرده داخل هذا المقال.