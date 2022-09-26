مسؤول روسى يقلل من التحذيرات الأمريكية بشأن استخدام روسيا للأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - قال عضو مجلس الاتحاد الروسى عن شبه جزيرة القرم سيرجى تسيكوف إن التحذيرات الأمريكية من "عواقب كارثية" لروسيا حال استخدمت الأسلحة النووية، لا يمكن لها أن تؤثر فى قرارات موسكو.





وأضاف تسيكوف، أنه لا يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية إلا للرد على استخدام الأسلحة النووية من دول أخرى أو إن تعرضت لتهديد وحدة وسيادة أراضيها. يأتى هذا فى وقت كانت قد حذرت فيه أمريكا، روسيا من عواقب كارثية لاستخدام الأسلحة النووية فى أوكرانيا وهددت برد حازم.

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