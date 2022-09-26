قامت وزارة الإسكان بالسعودية مؤخرًا بإطلاق مبادرة تساعد كافة المواطنين بحجز مخططات سكنية، فالدعم السكني المقدم من قبل الحكومة قد رحب به كافة المواطنين، وبناء على ذلك سنقوم بالتطرق إلى طريقة حجز أرض في سكني، وذلك رداً على سؤال أحد المتابعين هل يمكن شراء ارض عن طريق سكني؟

طريقة حجز أرض في سكني

يتم حجز أرض من خلال موقع سكني عن طريق اتباع سلسلة من الخطوات الآتي ذكرها:

يقوم المتقدم بالدخول مباشرة إلى الصفحة الرئيسية لموقع سكني عبر الانترنت، وذلك يتم من خلال الذهاب عبر سكني.

ثم يقوم المتقدم بتعبئة رقم هويته أو رقم الإقامة الخاصة به داخل حقل البيانات المخصص لذلك.

وبعدها يقوم بتسجيل كلمة المرور الخاصة به، ومنها يقوم بإدخال الكود المرئي الظاهر أمامه بالصفحة.

ومن بعد ذلك يقوم المتقدم بالذهاب على أيقونة تسجيل الدخول للموقع.

وبعدها يقوم بالذهاب على قائمة منتجات سكني، ومنها يقوم بالدخول لقائمة البناء الذاتي، ثم يقوم بالذهاب على أيقونة الأراضي.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بتحديد نوع المشروع، وذلك مع تحديد المنطقة التابع إليها المشروع.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة البحث، ومنها يقوم باختيار المشاريع التي تتوفر بالموقع.

ومن بعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال رقم البلوك والرقم الخاص بالقطعة، وبعدها يقوم بالذهاب على أيقونة تأكيد الحجز، ويتم توقيع العقد من خلال رسالة نصية.

ويتم إدخال كود التفعيل الخاصة بالمتقدم الذي قام بتوقيع العقد، وبالتالي تتم عملية حجز الأرض بالشكل الصحيح.

حجز الأرض من خلال تطبيق سكني

تتم عملية حجز الأرض عبر تطبيق سكني من خلال تلك الخطوات التالية:

يتم الحصول تطبيق سكني لهواتف الأندرويد عبر متجر جوجل أو لهواتف الآيفون عبر متجر آبل.

وبعد أن يقوم المتقدم بفتح التطبيق من على هاتفه، فهنا يقوم بالذهاب على تسجيل دخوله للتطبيق، عبر تعبئة بعض البيانات الخاصة به.

ثم يقوم المتقدم بالذهاب على قائمة المنتجات.

ومن هنا تأتي خطوة اسم المدينة أو المنطقة الذي يريدها المتقدم.

وبعدها يقوم المتقدم بالتقديم على القطعة الأرضية الذي يريد التقديم عليها، وبعد ذلك يقوم بالذهاب على أيقونة تأكيد الحجز.

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم بالتفصيل طريقة حجز أرض في سكني، فيجب الالتزام بكافة الخطوات التي قمنا بذكرها، كي يتمكن كل متقدم من حجز أي مخطط سكني يريده، سواء من خلال موقع سكني أو تطبيق سكني، والتي قامت بتوفيره وزارة الإسكان.