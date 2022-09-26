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عمر شويل - جدة يرغب البعض في معرفة وزارة العمل الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن موظف وافد باعتبارها إحدى الخدمات التي قدمتها المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين في المملكة، حيث تساعد هذه الخدمة المميزة في معرفة كافة البيانات المطلوبة عن الموظف الجديد دون الحاجة إلى الذهاب إلى وزارة العمل وفروعها، كما تساهم في تخفيف الضغط على المنشآت الحكومية بصفة عامة.

وزارة العمل الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن موظف وافد

أتاحت الحكومة السعودية إمكانية الاستعلام عن موظف وافد إلكترونيًا بأكثر من طريقة، حتى يتسنى للمواطن أو المقيم اختيار الطريقة الأنسب له.

الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

يمكنكم بسهولة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل.

الذهاب على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على أيقونة “خدمات الاستعلام”.

الضغط على “استعلام عن موظف وافد”.

إدخال رقم الإقامة بشكل صحيح في الحقل الخاص به، مع ضرورة تحديد جنسية الموظف الوافد.

أخيرًا يتم الضغط على أيقونة “بحث” لتظهر على الفور كافة المعلومات المطلوبة.

الاستعلام عن موظف وافد برقم الجواز

كما يمكنكم الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالموظف الوافد برقم الجواز، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل.

كتابة رقم الجواز بدقة شديدة في الخانة المخصصة له.

إدخال رمز التحقق بشكل صحيح.

لإتمام الاستعلام بنجاح ينبغي الضغط على أيقونة “بحث” للوصول إلى كافة المعلومات المطلوبة.

الاستعلام عن موظف وافد عبر الجوال

تسهيلًا على المواطنين أتاحت الحكومة السعودية إمكانية الاستعلام عن الموظف الوافد عبر الجوال وذلك عن طريق اتباع الآتي :

الاتصال على الرقم التالي: 19911.

لمواصلة الاستعلام ينبغي إدخال رقم إقامة الموظف أو رقم الحدود.

تظهر كافة المعلومات المطلوب بمنتهى السهولة.

في نهاية مقال وزارة العمل الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن موظف وافد حيث تم التعرف على طريقة الاستعلام عن الموظف الوافد سواء برقم الجواز أو برقم الإقامة، كما يمكنكم الاستعلام بمنتهى السهولة عبر الهاتف، وعلى المستخدم اختيار الطريقة التي يفضلها.