اغتنم فرصتك للحصول على سيارة تويوتا موديل حديث وباسعار خيالية

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عمر شويل - جدة الأن وبأقل سعر ممكن يمكنك الحصول على السيارة التي تحلم بها ومن فئة السيارات الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية يتوافر بأسواق السيارات المستعملة سيارات تويوتا الأكثر مبيعا عالميا وعربيا بأقل الأسعار وبأجود المواصفات. اقتني سيارة مستعملة متوازنه الثمن ولذلك تتجة كل الانظار الي اقتناء سياره مستعملة نظرا ليسر ثمنها فهيا بنا نتعلم طرق الحصول على سيارة مستعملة. للبيع سيارة تويوتا ياريس سنة الصنع 2006: مستعملة للبيع في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة تويوتا ياريس مستعملة 13500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا ياريس مانيوال.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا ياريس سجل 300000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا ياريس أزرق.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا ياريس البنزين.

تم تجهيز السيارة تويوتا ياريس بوسائل أمان نظام الفرامل المانع للإنغلاق وإنذار لمنع السرقة وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيا والتحكم في ثبات المركبة ومساعد الفرامل وعرض مراقبة ضغط الإطارات. مميزات السيارة الداخليه: تحتوي المميزات الداخلية على قفل مركزي للأبواب ومقاعد قماش ومصابيح لقراءة الخرائط ومقود كهربائي وتعديل إمالة المقود. ومقود يوريثان ومقاعد خلفية قابلة للطي وعرض المعلومات المتعددة وضبط المقعد يدوي وجهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظرا للوقود. كما تشتمل السيارة تويوتا ياريس على مرايا الباب إلكترونية ومصابيح أمامية هالوجين ومزيل الضباب للنافذة الخلفية. ومصابيح للضباب خلفية فقط نوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية وممسحة خلفية وعجلات حديد. يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا ياريس مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966530142715. للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2009: مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 13000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 254000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أسود.

وسائل الأمان في السيارة تويوتا كامري تحتوي على نظام الفرامل المانع للإنغلاق ومساعد الفرامل وأجهزة إستشعار الإصطفاف أمامي وخلفي وكاميرا خلفية. المميزات الداخلية للسيارة: كما تحتوي المميزات الداخلية على قفل مركزي للأبواب ومقاعد خلفية قابلة للطي ومقود جلد ولوح واقي موجود على عتبة السيارة. ومقود يوريثان ومقاعد قماش ومقاعد جلد ومقود كهربائي وضبط المقعد أوتوماتيك. السيارة بها مدخل يو إس بي ومشغل أقراص ليزرية واجهة أي بود وراديو كاسيت وبلوتوث والتحكم بالسرعة ومكيف يدوي ومدخل AUX. بالإضافة إلى وجود مقابض الباب من الكروم ومصابيح للضباب أمامية وخلفية وكابح خلفي. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجي الإتصال على الرقم 00966596407093.

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