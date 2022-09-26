وفاة 6 أشخاص فى موريتانيا بسبب حمى الوادي المتصدع

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة -فى بيان - أن ستة أشخاص توفوا جراء الإصابة بحمى الوادى المتصدع، وأن عدد الإصابات بلغ 24 شخصا (22 منهم تأكدت إصابتهم بحمى الوادى المتصدع و2 أصيبا بحمى القرم الكونغولية).

وأوضح البيان أن هذه النتائج تأكدت بعد إجراء 72 فحصا.

وقلل وزير الصحة الموريتانى المختار ولد داهى من خطورة الأمر، داعيا إلى الأخذ بالحيطة والحذر من خلال الامتناع عن أكل لحوم أو شرب ألبان الحيوانات المصابة.

وأكد أن الوضع تحت السيطرة، حيث إن مثل هذا النوع من الأمراض يحدث دائما فى فصل الخريف، وقد قامت الحكومة بتشكيل لجنة تتألف من عدة وزارات إضافة إلى لجان محلية ووضعت خطة تضمنت الوقاية والتدخل عند الحاجة، واستحدثت كذلك أماكن فى المستشفيات لعزل المصابين، كما تقرر عقد اجتماع يومى فى الوزارة حول الموضوع.

ووفق آخر إحصائية رسمية لوزارة التنمية الحيوانية فى موريتانيا، تم تسجيل 152 إصابة جديدة بحمى الوادى المتصدع لدى المواشى التى يبلغ إجمالى عددها فى موريتانيا 27 مليون رأس من الجمال والأبقار والأغنام.