نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الاتصالات السعودية STC تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التخصصات ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن شركة الاتصالات السعودية STC من خلال بوابة التوظيف عبر موقعها الإليكتروني الرسمي، عن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك للعمل بالمركز الرئيسي بالرياض، بوظائف إدارية وتقنية وهندسية، ونتابع الآن من خلال موقع ثقفنى عرض الوظائف والاشتراطات ورابط التقديم كالتالي:-

الوظائف الشاغرة بشركة الاتصالات السعودية STC

مدير شعبة المنصات وتمكين البيانات.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات الهندسة وتقنيات المعلومات أو ما يعادلها، كما يشترط توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل.

مشرف الإدارة الاستراتيجية.

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال والاقتصاد أو نظم المعلومات أو ما يعادلها، كما يشترط خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

محلل أول الاتصالات التسويقية.

الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص التسويق والعلاقات العام، أو في أي تخصص ذات صلة، بالإضافة إلى توافر خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل.

مشرف مراقبة مالية.

يشترط أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة أو المالية أو في أي تخصص ذات صلة، كما يشترط خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل.

مشرف العلاقات الاستراتيجية.

درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو تخصص الهندسة، أو في أي تخصص ذات صلة، كما يشترط خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل.

أخصائي موازنة.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات المحاسبة، أو المالية أو ما يعادله، كما يشترط خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذات صلة.

التخصصات المطلوبة لوظائف شركة الاتصالات السعودية STC

كشفت الشركة من خلال موقعها الرسمي عن التخصصات المطلوبة وهي كالتالي:-

تخصص محاسبة.

تخصص مالية.

تخصص إدارة أعمال.

تخصص هندسة.

تخصص تسويق.

تخصص علاقات عامة.

تخصص اقتصاد.

تخصص نظم معلومات.

تخصص تقنية المعلومات.

رابط التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية

أتاحت شركة الاتصالات السعودية التقديم على الوظائف المتاحة بالشركة من خلال بوابة التوظيف عبر الموقع الإليكتروني بالشركة بالرابط التالي ” وظائف شركة الاتصالات السعودية “.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية STC