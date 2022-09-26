شروط شراء بيت عن طريق البنك الراجحي والوثائق المطلوبة

أصبحت شروط شراء بيت عن طريق البنك الراجحي موضع اهتمام من العملاء الذين يرغبون في الحصول على بيت أو وحدة سكنية في السعودية لهذا يسألون دائمًا كيف اشتري بيت عن طريق بنك الراجحي وما هي مدة الموافقة على التمويل العقاري بنك الراجحي وهو مؤسسة مالية معروفة استطاعت تقديم عدد كبير من برامج التمويل التي تسمح للمواطن والمقيم بالتقديم عليها ويمكن استخدام حاسبة التمويل العقاري للتعرف على فترة سداد التمويل أو قيمة الدفعات الشهرية.

شروط شراء بيت عن طريق البنك الراجحي

إذا قمت بالتقديم على منتج شراء وحدة سكنية من الراجحي فلا بد من الاطلاع على الشروط والأحكام، وقد بينها البنك إلى جميع العملاء ويمكن التعرف على شروط شراء بيت عن طريق البنك الراجحي من خلال البنود التالية:

لا بد أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية للاستفادة من منتج شراء البيت الجاهز على السكن.

ألا يكون السن أقل من ثمانية شعر عام.

تقديم شهادة الإعفاء الضريبي وتقديم كافة المستندات الرسمية المطلوبة.

ألا تقل فترة الخدمة في أحد القطاعات المعتمدة عن ثلاث أشهر.

ألا تكون قيمة الراتب أقل من 3500 ريال سعودي.

الحصول على نموذج الطلب وتقديمه إلكترونيًا لكي يسهل التواصل معك.

فإذا توفرت كافة الشروط يمكن الاستعلام عن كيف شراء وحدة سكنية جاهزة البنك الراجحي من خلال إجراء زيارة سريعة إلى موقع البنك.

الوثائق المطلوبة للتقديم على تمويل شراء وحدة سكنية

أما عن المستندات الرسمية فهي تمثلت في صورة من صك الملكية للعقار أو كروكي لموقعه كما يتعين تقديم نسخة من عرض سعر العقار إلى البنك مع صورة من بطاقة الهوية الوطنية ونموذج إقرار المعاينة وعند التقديم يمكن استخدام حاسبة سداد مديونية التمويل العقاري من الراجحي.

وتستطيع التعرف على آلية عمل البرنامج وما هي قيمة الأقساط الشهرية بعد التقديم من خلال زيارة رابط التمويل الذي تريد التسجيل به ومنه تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء وهي أحد الخيارات الجديدة التي تقدم بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري في السعودية إلى حاملي الجنسية فقط.