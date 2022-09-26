العالم اليوم - بعد هيمارس.. أميركا تدعم أوكرانيا بمنظومة "ناسماس" الجوية

انتم الان تتابعون خبر بعد هيمارس.. أميركا تدعم أوكرانيا بمنظومة "ناسماس" الجوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 01:22 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في مقابلة أذيعت الأحد إن بلاده حصلت على نظام دفاع جوي متطور من الولايات المتحدة.

وهذا هو أول تأكيد لحصول أوكرانيا على منظومة (ناسامس) التي سعت كييف طويلا للحصول عليها والتي وافقت واشنطن على تقديمها لها في أواخر الشهر الماضي.

ووفقا لنص المقابلة باللغة الإنجليزية، قال زيلينسكي "نحن نحتاج قطعا إلى أن تُظهر الولايات المتحدة زعامتها وأن تعطي أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي. أريد أن أشكر الرئيس (جو) بايدن على قرار إيجابي اتُخذ بالفعل".

ومضى قائلا "لكن صدقوني، إنه ليس بكاف حتى لتغطية البنية التحتية المدنية، المدارس والمستشفيات والجامعات ومنازل الأوكرانيين".

خصائص النظام الجوي NASMAS

نظام دفاع جوي متوسط المدى تم تصميمه وتطويره بشكل مشترك من قبل رايثيون وكونغسبيرغ.

يمكن نشر عناصر الرادار والقاذفة على مساحة كبيرة مفصولة عن بعضها لمسافة أكثر من 20 كيلومترا.

يمكن للنظام الصاروخي الاشتباك مع 72 هدفا في وقت واحد بدقة تبلغ 91 بالمئة.

يمكن نشر هذا النظام للكشف وتتبع والاشتباك وتدمير الطائرات ثابتة الجناح والمروحيات وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار.

يتميز النظام بقدرة دفاعية بزاوية 360 درجة وهو مناسب للعمليات ليلًا ونهارًا.

تم تصميم النظام للعمل في جميع الأحوال الجوية سواء المناطق المدارية أو الظروف الصحراوية.

المنظومة الصاروخية هي مخصصة لحماية المواقع الحساسة والتمركزات السكانية الكبيرة من التهديدات الجوية.

منذ 2005 تم تنصيب منظومة الصواريخ NASAMS لتقديم الحماية لواشنطن العاصمة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

ووجه زيلينسكي الشكر لبايدن أيضا على تسليم بلاده النظام الصاروخي هيمارس وغيره من راجمات الصواريخ المتعددة الفوهات التي تمكن أوكرانيا من التقدم في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وشنت أوكرانيا هجمات مضادة هذا الشهر لتحرير أجزاء كبيرة من الأراضي في إقليم خاركيف بشمال شرق البلاد. وحققت مكاسب ميدانية في جنوب البلاد أيضا.