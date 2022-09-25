نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو يوم التخضير في الكويت 2022 وموعد الاحتفال به في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو يوم التخضير في الكويت هو أهم أيام السنة في دولة الكويت حيث من الأعياد والأيام الرسمة ويتم الاحتفال به في كل عام وسنعرف موعد الاحتفال وجميع التفاصيل الخاصة بهذا اليوم عبر موقعكم المفضل ثقفني وجهتكم الإخبارية

ما هو يوم التخضير في الكويت

التخضير هو يوم من أيام السنة وهو عيد رسمي بل يتم أسبوع سليم يحتفلون به لذلك يسموه اليوم أو الأسبوع وذلك للأحتفال بزراعة جميع المساحات الشاسعة وتخضيرها وهي مفيدة جدًا للبيئة. والقضاء على المساحات الخالية في المناطق الصحراوية. والعمل على تقليل نسبة الأكسجين والقضاء على التلوث لذلك الموضوع مفيد لدولة الكويت من كل الجوانب. لذلك ترعى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت بالاهتمام بهذا اليوم بشكل جيد وتحتفل مع المزارعين والمستثمرين.

متى يتم الاحتفال بيوم التخضير

يتم الاحتفال بهذا اليوم في دولة الكويت في اليوم الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل لعام 2022 ويتم الاحتفال بهذا اليوم في كل عام ويستمر الموضوع لأسبوع كامل والمواطنون يقومون بالعمل على زراعة الكثير من النباتات والأشجار وزيادة جميع المساحات الخالية للقضاء على المناطق الصحراوية والتقليل منها ليعود النفع على الدولة.

موعد انتهاء يوم التخضير في الكويت 2022

يبدأ الاحتفال في اليوم الموافق 15/10/2022 من كل عام الموافق التاسع عشر من شهر ربيع الأول لعام 1444 هجريًا وينتهي الاحتفال في يوم الجمعة الموافق الحادي والعشرون لشهر أكتوبر ويستمر الاحتفال لمدة أسبوع كاملاً لذلك تهتم الدولة بهذا الأسبوع لأن الزراعة مهمة لكل دولة بل وعامل اقتصادي هام سواء كان التصدير أو وجود عامل محلى للمواطنين.

أهداف هذا اليوم

العمل على قلة مساحة الأراضي الصحراوية مع تحويل مساحات خضراء والقضاء على التصحر.

زراعة جميع أنواع النباتات المفيدة للمجال البيئي سواء كانت في مجال الصناعة أو التجمل.

العمل على تحسين مناخ دولة الكويت لأنها تكون حارة بشكل كبير جداً تصل درجات الحرارة فوق الأربعين درجة.

القضاء على التلوث وتنقية الهواء.

خاتمة عن يوم الموضوع

انتهى موضوع يوم التخضير في الكويت وشرحنا كل جوانب هذا الموضوع وكيفية الاحتفال وموعده وانتهائه إذا احتجتم لشئ نهتم بتعليقاتكم جيدًا سواء كانت نقد أو استفساركم عن شئ.