رئيس دولة الإمارات يبدأ بعد غد الثلاثاء زيارة رسمية إلى سلطنة عمان

جدة - نرمين السيد - يبدأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعد غد الثلاثاء زيارة رسمية إلى سلطنة عمان تستمر يومين تلبية لدعوة من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان.





وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هذه الزيارة تأتى انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة التى تربط البلدين وتعزيزا لأواصر المحبة ووشائج القربى التى تجمع الشعبين الشقيقين. ومن المقرر أن يبحث الجانبان خلال الزيارة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية ودفعها إلى الأمام بما يلبى تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة. كما يناقش الجانبان مجمل التطورات الخليجية والعربية والقضايا محل الاهتمام المشترك، وجهود البلدين فى إرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة.

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