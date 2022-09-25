تايوان تنقذ 66 سائحا محاصرين فى متنزه طبيعى بعد فيضان أحد الأنهار

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة محلية لمكافحة الحرائق فى تايوان، اليوم الأحد، إنقاذ مجموعة من السياح الذين حوصروا فى حديقة كينجشوى الطبيعية فى شمال شرق البلاد، بعد فيضان أحد الأنهار التى تعبر الحديقة.





وذكرت هيئة مكافحة الحرائق فى مقاطعة ييلان التايوانية -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سى إن إيه" التايوانية فى نسختها الإنجليزية- أنها تلقت مكالمة للمساعدة فى صباح اليوم الأحد من مجموعة من 43 شخصًا كانوا يخيمون بالقرب من حديقة تشينجشوى وحوصروا فى المخيم بسبب ارتفاع منسوب النهر بعد أيام من هطول أمطار غزيرة. وأضافت الهيئة أنها أرسلت فريق إنقاذ إلى الموقع، وهناك عثر المنقذون على 23 شخصا إضافيا محاصرين فى مكان قريب، مشيرة إلى أن فريق الإنقاذ ساعد كل المحاصرين ومجموعهم 66 شخصا من السياح الأجانب للخروج من المأزق. وأشارت الهيئة إلى أنه تم استخدام حفارات كبيرة لإخراج السياح المحاصرين وإخلاء المجموعة بأكملها، وهى عملية تمت بنجاح مساء اليوم الأحد.

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