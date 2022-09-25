موعد مباراة الأردن وعمان اليوم نهائي بطولة الأردن الودية وموعد مباراة سوريا والعراق

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عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الأردن وعمان اليوم، وتقام المباراة اليوم في الإثنين الموافق 26\09\2022 في نهائي بطولة الأردن الودية الدولية، يستضيف اللقاء استاد عمان الدولي ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الأردن الحادية عشرة مساءً بتوقيت عمان، يسعى منتخب الأردن صاحب الأرض إلى الفوز بالمباراة والفوز بالبطولة، فقد قدم منتخب الأردن مباراة ممتعة أمام نظيره السوري والتي انتهت بفوز منتخب النشامى بهدفين مقابل لاشيء، تحظى مباراة عمان ضد الأردن باهتمام إعلامي كبير لذلك نقدم لكم من خلال موقع ثقفني وعبر هذا المقال تغطية إخبارية شاملة عن المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة الأردن وعمان اليوم

يستضيف استاد عمان الدولي مساء اليوم الإثنين نهائي بطولة الأردن الودية الدولية بين منتخب الأردن ومنتخب عمان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الأردن. وجدير بالذكر أنه سوف تنطلق مباراة تحديد المركز الثالث بين العراق وسوريا في نفس اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الأردن. وفيما يلي توقيت مباراة عمان والأردن النهائية اليوم.

20:00:- بتوقيت مصر.

21:00:- بتوقيت الأردن والسعودية.

22:00:- بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والأردن النهائي

كما ذكرنا لكم في هذا المقال أن المباراة تحظى باهتمام إعلامي كبير لذلك سوف يتم نقل المباراة على العديد من القنوات. وهذه القنوات كالتالي:- قناة الأردن الرياضية، وقناة عمان الرياضية، وقناة الشارقة الرياضية، وقناة العراقية الرياضية. ولم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن وعند ورود جديد بهذا الشأن سنوافيكم به في الحال.

موعد مباراة العراق وسوريا

يلتقي منتخب العراق ضد نظيره السوري. في المباراة التي سوف تجمع بينهم لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة الأردن الدولية الودية. كان المنتخب العراقي قد التقى نظيره العماني. وانتهت المباراة بفوز المنتخب العماني بركلات الترجيح ليضرب موعداً في النهائي ضد المنتخب الأردني. في المقابل التقى منتخب سوريا نظيره الأردني. وقد فاز صاحب الأرض على نظيره السوري بهدفين دون رد ليصل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة سوريا والعراق. سوف تنطلق المباراة اليوم الإثنين الموافق 26\09\2022. في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الأردن وسوريا والعراق والسعودية. ومن المقرر أن يستضيف اللقاء استاد عمان الدولي. وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة العراق الرياضية وقناة الأردن الرياضية وقناة الشارقة الرياضية وقناة عمان الرياضية.