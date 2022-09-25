نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة أي فوتبول eFootball في 3 دقائق فقط علي جميع الأجهزة في المقال التالي
سوف تقدم لعبة eFootball 2023 تحديثها الجديد من حيث أزياء وبيانات اللاعبين، وسيتم تقديم نوعين جديدين من بطاقات اللاعب التي ستوفر المزيد من الحرية لبناء الفريق أكثر من أي وقت مضى، مع إمكانية تصميم تطوير لاعبيك من خلال تقدمك في اللعب سيتم تمييز اللاعبين التى قمت بختيرهم بشكل يدوي، والذين قاموا بتقديم عروض استثنائية في الموسم الحالي ولديهم قدرة تقدم أعلى من المميز.
تحديث اى فوتبول 2022 والانتقال الى أي فوتبول 2023
من المفترض أن يطلب من اللاعبين الرجوع إلى الإعلانات أو الإشعارات داخل اللعبة للحصول على معلومات بشأن عملية ترحيل داخل اللعبة كجزء من تحديث eFootball 2023، وأما بخصوص الأجزاء التي يتم ترحيلها ونقلها من آى فوتبول 2022 إلى آى فوتبول 2023 ستكون كالآتي
- عملات eFootball.
- نقاط eFootball.
- بيانات اللاعب .
- بيانات المدير.
- اهداف.
- مكافأة تسجيل الدخول .
- عناصر داخل اللعبة.
- إعدادات.
- الانتماءات اللاعب والمدير.
- تصميم بطاقة اللاعب.
طريقة تحميل لعبة بيس العالميه
لقد تتيح لك لعبة بيس 2022 لمستخدمها اللعب بشكل فردي أو مع الأصدقاء أو أونلاين ومنافسة أشخاص من بلدان أخرى:
- يمكنك الدخول على متجر جوجل بلاي لنظام أندرويد أو أبل ستور لنظام ios .
- النقر على صندوق البحث وكتابة eFootball pe 2022 Mobile
- ستظهر اللعبة أمامك قم بالضغط على زر تحميل و تنزيل download .
- بعد تحميل اللعبة على الهاتف الخاص، بعد ذلك يمكنك فتحها والقيام بإختيار فريقك المفضل وبدء اللعب.
مميزات اللعبة اي فوتبول
- حازت هذه اللعبة على جعلها الخيار الأول لمحبي كرة القدم بين جميع عشاق كرة القدم
- قد تتميز اللعبة على جرافيك ممتاز.
- حيث تدعم جميع أنواع الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد أو الآيفون.
- يمكنك تشغيل لعبه اى فوتبول على جهاز الكمبيوتر والبلايستيشن.
- ومن الممكن تشغيل اللعبة على مساحة صغيرة من هاتفك.
- بإمكانك اختيار فريقك الذي تريده ويمكنك وضع خطة مناسبة لبدء اللعبة.
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