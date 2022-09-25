طريقة تحميل لعبة أي فوتبول eFootball في 3 دقائق فقط علي جميع الأجهزة

سوف تقدم لعبة eFootball 2023 تحديثها الجديد من حيث أزياء وبيانات اللاعبين، وسيتم تقديم نوعين جديدين من بطاقات اللاعب التي ستوفر المزيد من الحرية لبناء الفريق أكثر من أي وقت مضى، مع إمكانية تصميم تطوير لاعبيك من خلال تقدمك في اللعب سيتم تمييز اللاعبين التى قمت بختيرهم بشكل يدوي، والذين قاموا بتقديم عروض استثنائية في الموسم الحالي ولديهم قدرة تقدم أعلى من المميز.

تحديث اى فوتبول 2022 والانتقال الى أي فوتبول 2023

من المفترض أن يطلب من اللاعبين الرجوع إلى الإعلانات أو الإشعارات داخل اللعبة للحصول على معلومات بشأن عملية ترحيل داخل اللعبة كجزء من تحديث eFootball 2023، وأما بخصوص الأجزاء التي يتم ترحيلها ونقلها من آى فوتبول 2022 إلى آى فوتبول 2023 ستكون كالآتي

عملات eFootball.

نقاط eFootball.

بيانات اللاعب .

بيانات المدير.

اهداف.

مكافأة تسجيل الدخول .

عناصر داخل اللعبة.

إعدادات.

الانتماءات اللاعب والمدير.

تصميم بطاقة اللاعب.

طريقة تحميل لعبة بيس العالميه

لقد تتيح لك لعبة بيس 2022 لمستخدمها اللعب بشكل فردي أو مع الأصدقاء أو أونلاين ومنافسة أشخاص من بلدان أخرى:

يمكنك الدخول على متجر جوجل بلاي لنظام أندرويد أو أبل ستور لنظام ios .

النقر على صندوق البحث وكتابة eFootball pe 2022 Mobile

ستظهر اللعبة أمامك قم بالضغط على زر تحميل و تنزيل download .

بعد تحميل اللعبة على الهاتف الخاص، بعد ذلك يمكنك فتحها والقيام بإختيار فريقك المفضل وبدء اللعب.

مميزات اللعبة اي فوتبول