مستشار الرئيس الفلسطينى يحذر من انتهاكات إسرائيل بحق الأقصى

جدة - نرمين السيد - حذّر قاضى قضاة فلسطين، مُستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأحد، من أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى المبارك واستمرار اعتداءات المستوطنين على حرماته، هى شرارة لإشعال نار حرب دينية فى فلسطين والمنطقة يمكن أن يمتد تأثيرها إلى العالم أجمع، ما يعنى اندلاع حرب عالمية مدمرة سوف تتسبب بمأساة إنسانية عامة.





وقال الهباش، فى بيان صحفى، إن اعتداءات المستوطنين وشرطة الاحتلال تصاعدت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية تحت حجج وذرائع ما يسمى "الأعياد اليهودية"، مضيفاً أن دولة الاحتلال تتوهم أن هذا هو الوقت المناسب لتنفيذ ما كانت تحلم به منذ عقود طويلة لفرض مخطط التهويد فى مدينة القدس، وفرض حالة أمر واقع جديد تشمل التقسيم الزمانى والمكانى للمسجد الأقصى المبارك، مستغلة الظرف الدولى وحالة الضعف التى تمر بها الأمة بسبب صراعات داخلية وإقليمية.

وأكد قاضى القضاة أن دولة الاحتلال واهمة إن ظنت ولو للحظة أن الشعب الفلسطينى سوف يرفع الراية ويسمح لها بتمرير مخططاتها الشيطانية، مؤكدا أن عزيمة وإصرار شعبنا فى الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك كالفولاذ لا تلين ولا تنكسر.

وأضاف "أننا لن نقبل بأى تدخل أو وجود إسرائيلى فى شؤون مُقدساتنا الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك حتى لو كلفنا ذلك الدماء والأرواح، وسنبقى ندافع عن مدينتنا ومسجدنا رغم خذلان المجتمع الدولى".

وطالب الهباش الشعوب العربية والإسلامية بالتحرك الفورى من أجل المسجد الأقصى المبارك ومساندة الفلسطينيين المرابطين فى ساحاته وباحاته الذين يخوضون معركة الدفاع عن شرف الأمة وكرامتها وعن عزة وكرامة مقدساتنا الإسلامية.