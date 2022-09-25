سويسرا تصوت لصالح رفع سن تقاعد المرأة إلى 65 عاما لتتساوى بالرجل

جدة - نرمين السيد - صوتت سويسرا، اليوم الأحد، لصالح قانون حكومى جديد لإصلاح هيكل المعاشات فى البلاد من شأنه أن يرفع سن التقاعد للسيدات إلى 65 عامًا لتتساوى بذلك النساء مع الرجال فى هذا الصدد.





وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكترونى أن التصويت لصالح قانون المعاشات الجديد جاء بفارق ضئيل للغاية لصالح تمريره، فيما أخفقت الحكومة فى إقناع المصوتين باقتراح آخر يخص فرض لوائح أكثر صرامة على تربية الماشية، حيث فشل القانون المقترح فى المرور خلال الاستفتاء نفسه، اليوم الأحد.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المقرر أن يرتفع سن التقاعد للسيدات عاما واحدا من 64 إلى 65 عاما، وذلك بعد أن صوت السويسريون بتأييد تغييرات نظام التقاعد فى البلاد بنسبة 50.57٪.

ولفتت الشبكة إلى أن الحكومة السويسرية حاولت فى الماضى تقديم خطط إصلاح مماثلة لنظام المعاشات فى عامى 2004 ثم 2017، لكن كلاهما فشل عند طرحهما للتصويت.

وأوضحت الشبكة أن السبب الرئيسى فى فشل التصويتين الماضيين، ومدى تنازع الأصوات على هذا القانون حتى خلال استفتاء، اليوم الأحد، هو أن معارضى الاقتراح، بما فيهم النقابات والأحزاب السياسية ذات الميول اليسارية، يقولون إن السيدات تواجهن تمييزًا كبيرًا ويتقاضين أجورًا أقل فى المتوسط​​، ما يعنى أنهن يحصلن على معاشات تقاعدية أصغر من الرجال.

ونوهت الشبكة أنه وفقًا لوزارة الاقتصاد السويسرية، حصلت السيدات فى المتوسط ​​على معاشات تقاعدية أقل بنسبة 35٪ تقريبًا من الرجال فى عام 2020.