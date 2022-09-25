العالم اليوم - مغربية تضع 4 توائم.. والأب يحكي التفاصيل

انتم الان تتابعون خبر مغربية تضع 4 توائم.. والأب يحكي التفاصيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 10:24 مساءً - أنجبت سيدة عشرينية 4 توائم بعملية قيصرية، في إحدى العيادات الخاصة بمدينة الجديدة، وسط المغرب، تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

ووضعت الأم، وهي في منتصف العشرينيات وفي أول ولادة لها، 4 توائم، 3 ذكور وأنثى، في حالة نادرة الحدوث في المملكة المغربية.

وأوضح الطاقم الطبي المشرف على العملية، أن "الحالة الصحية للأم والرضع بخير ولا تدعو للقلق"، بعد أن حصلوا على الرعاية اللازمة التي تقدم في مثل هذه الحالات.

كما أكد والد التوائم، يوسف بياضة، أن "الحالة الصحية للأم مستقرة، ولم يحتج الرضع إلى دعم أو تدخل طبي خاص، ويستفيدون من الرضاعة الطبيعية".

وأوضح في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، أن "الرضيعة الأنثى هي فقط من احتاجت إلى المكوث في الحضانة لمدة 24 ساعة، قبل أن يتم إلحاقها بأشقائها الثلاثة عندما استقرت حالتها الصحية".

وتابع الأب، أن "الولادة تمت بشكل طبيعي وفي وقتها المحدد، عكس ما يحدث غالبا في حالات الحمل بعدة أجنة".

كما شدد والد التوائم على أن "الطاقم الطبي الذي أشرف على العملية، لم يكن يتوقع أن تتم الولادة في ظروف عادية دون أية مشاكل تذكر أو تدخل طبي مستعجل".

ولفت بياضة إلى أن "الأم كانت تحمل 5 أجنة قبل أن تفقد واحدا في الأشهر الأولى من الحمل، وتقرر الاحتفاظ بالأربعة، رغم تحذيرات الأطباء من الخطر الذي يمكن أن يشكله ذلك على صحتها".

وعن لحظة استقباله خبر نجاح الولادة، قال: "استقبلت خبر وضع زوجتي للتوائم ببالغ السعادة، خاصة أنها أول الولادة الأولى لنا، بعد مرور حوالي سنة ونصف على زواجنا".

وأعرب الرجل عن امتنانه وشكره لـ"جميع عناصر الطاقم الطبي، الذي وفر كل الإمكانيات اللازمة من أجل أن تتم العملية بأفضل الظروف".