ما هو موعد عطلة المولد النبوي 2022 الأردن

موعد عطلة المولد النبوي 2022 الأردن حيث تعد مناسبة المولد النبوي الشريف واحد من أهم وأفضل المناسبات الدينية تتميز بكون لها مكانة كبيرة وقيمة لدى المسلمين في شتى بقاع العالم الاسلامي بشكل عام، وذلك لكي يتم العمل على تخليد ذكرى مولد نبينا وحبيبنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، فنجد أن الامة الاسلامية بشكل عام تحتفي بها الأمة لذكرى ميلاد إمامها وقائدها عليه الصلاة والسلام، وفي هذا السياق فتقوم بعض الدول الاسلامية بمنح هذا اليوم ليكون اجازة رسمية يحصل عليها جميع المواطنين تخليدا لهذه الذكرى، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد عطلة المولد النبوي 2022 الأردن.

عطلة المولد النبوي 2022 في الأردن

ونجد أنه بالرغم من وجود اختلاف من جانب الفقهاء حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في كل عام، إلا أن هناك بعض الدول العربية مثل الأردن ومصر وغيرها، التي تحتفل بها اليوم من جانب منحها عطلة رسمية، والذي يتم اعتماده ضمن لائحة العطلات والاجازات الرسمية على مدار العام، حيث يتم منحه اجازة رسمية للموظفين والطلاب في المدارس والجامعات وفي مختلف القطاعات في الأردن بشكل عام، وذلك في اطار الاحتفاء بمولد خير البرية، ونجد أن موعد المولد النبوي الشريف يكون في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام، والذي يوافق هذا العام يوم الثامن من شهر أكتوبر بناء على الحسابات الفلكية الخاصة ببداية شهر ربيع الأول.

التاريخ اليوم المناسبة 8 تِشْرِين ٱلْأَوَّل السبت المولد النبوي الشريف

موعد عطلة المولد النبوي 2022 الأردن

وبناء على ما جاء من تقارير حكومية في الأردن، فمن المتوقع أن يتم اصدار قرار من جانب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، والذي يتضمن بلاغ موجه لجميع المواطنين بشأن موعد عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف في بداية شهر أكتوبر، حيث نجد أنه يصادف موعد المولد يوم السبت الموافق 8 من شهر أكتوبر المقبل 2022، ونجد أنه في الأردن يتم تعطيل العمل في الوزارة والدوائر والهيئات العامة وجميع المؤسسات الحكومية، وذلك لكي يتم منح الموظفين والعاملين اجازة رسمية في هذا اليوم الميمز، كما يتم استثناء بعض الهيئات والمؤسسات من الحصول على هذه الاجازات وذلك بخصوص الجهات التي تقتضي طبيعة عملها ذلك.