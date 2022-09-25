خطوات التسجيل في سكني للأرامل والمطلقات والاوراق المطلوبة

خطوات التسجيل في سكني للأرامل والمطلقات تقدم المملكة العربية السعودية أفضل دعم للأرامل والمطلقات وتهتم وزارة الإسكان بالمملكة بتوفير دعم سكني لحصولهم على مأوى مناسب، ويمكن التسجيل في برنامج سكني من خلال الانترنت توفيرا للوقت والجهد ولكن يلزم أن تتوافر جميع الشروط المحددة من قبل وزارة الإسكان للحصول على دعم سكني، وسوق نوضح في هذا المقال أهم خطوات التسجيل في سكني للأرامل والمطلقات والشروط

المطلوبة.

شروط التسجيل في سكني للأرامل

تضع وزارة الإسكان بعض الشروط الواجب توافرها في الأرامل الراغبات في التقديم ببرنامج سكني والحصول على الدعم، وتتلخص تلك الشروط فيما يلي:

يلزم أن يكون الزوج المتوفى للأرملة صاحب جنسية سعودية وتوفى في المملكة العربية السعودية.

و يجب أن يكون والد المرأة متوفى أيضا حيث لا يكون لها سكن خاص بوالدها تقيم به معه.

كما من ضمن الشروط مرور أكثر من عامين على وفاة الزوج لكي تتمكن أرملته من التقديم على دعم سكني.شروط التسجيل في سكني للمطلقات

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في السيدة المطلقة لكي يحق لها التقديم شروط التسجيل في سكني للمطلقات

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في السيدة المطلقة لكي يحق لها التقديم على دعم سكني ومن ضمن تلك الشروط ما يلي:

يلزم أن تكون السيدة سعودية الجنسية.

كما يجب أن يكون قد مر عامين أو أكثر على حدوث الطلاق

و يلزم أن تكون السيدة لديها أولاد تعولهم.

يجب أن يقل عمر الأولاد عن 25 عاما في حين زاد سن أحدهم عن ذلك لا يحق لها التقديم.

كيفية التسجيل في دعم سكني للمطلقات والأرامل

يعتبر برنامج سكني من أفضل الخدمات التي قدمتها السعودية لمواطنيها ولا يقتصر فقط الدعم على النساء المطلقات والأرامل ولكن يمكن للفتيات اقل من 25 عاما أيضا التقديم للحصول على الدعم كما يسمح بالتقديم للرجال في حالة استيفاء كافة الشروط المطلوبة، ويمكن تسجيل المطلقات والأرامل في دعم سكني المقدم من وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بأسهل الطرق فقط من خلال الانترنت وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: