نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مواجهة الحسم».. موعد مباراة المجر وإيطاليا دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة المجر وإيطاليا ، في إطار مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2023/2022 ، تستكمل مساء غدٍ الاثنين 26 سبتمبر 2022، مباريات الجولة السادسة، من دور المجموعات أو مرحلة الدوريات، والتي انطلقت مساء اليوم الأحد، ولحساب مرحلة الإياب عن المجموعة A3 المشتعلة، يستضيف ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست أحداث المواجهة الفاصلة والحاسمة، للمتأهل إلى نصف نهائي المسابقة، والتي تجمع منتخبا إيطاليا والمجر ، اللذين قدما مستويات متميزة، بانتظار الفائز ببطاقة التأهل عن المجموعة.

قبل كل شيء ، نتناول خلال السطور التالية جميع المعلومات والتفاصيل والمستجدات بشأن موعد مباراة المجر وإيطاليا والقنوات الناقلة ، بجانب مشوار ونتائج المنتخبين في الموسم الثالث من دوري الأمم الأوروبية ، علاوة على تاريخ مواجهات المجر وإيطاليا .

مباراة المجر وإيطاليا

مرة أخرى ، يجدد منتخبا إيطاليا والمجر الموعد مع مواجهة ثانية.

وذلك لحساب الجولة السادسة والأخيرة، الحاسمة للمتأهل إلى دور قبل النهائي عن المجموعة الثالثة أ ، في بطولة UEFA Nations League 2022/2023 .

على الورق، وبالنظر إلى النتائج السابقة، نجد أن المنتخب المجري هو الأقرب بالحسابات.

إضافة إلى عاملي الأرض والجمهور ، الذي قد يلعب لمصلحة هنغاريا.

غير أن انتفاضة المنتخب الإيطالي الأخيرة ، ينبغي أن توضع في الحسبان.

لاسيما بعد نجاح بطل يورو 2020 ، في تكرار انتصاره على وصيفه في الأمم الأوروبية الأخيرة.

علاوة على الإطاحة بالمنتخب الإنجليزي من مرحلة الدوريات، كأول الفرق الهابطة إلى الدوري B بالموسم المقبل.

عمومًا سنستعرض أولًا ترتيب المجموعات الأربع في دوري A من بطولة دوري الأمم الأوروبية قبل انطلاق الجولة السادسة:

ننوه إلى أن الجولة السادسة من مرحلة الدوريات في دوري الأمم الأوروبية ، ستشهد مواجهات نارية حاسمة.

تبدأ اليوم الأحد، بمواجهة تجمع النمسا مع ضيفتها كرواتيا ، وفي نفس التوقيت تلعب الدنمارك أمام فرنسا ، وذلك ضمن المجموعة الأولى A.

كما تتقابل هولندا مع بلجيكا ، و ويلز مع بولندا ، لحساب المجموعة الرابعة أ.

وتستكمل الجولة يوم غدٍ الاثنين، بإقامة لقاء تحصيل الحاصل بين إنجلترا وألمانيا ، في نفس توقيت مباراة إيطاليا ضد المجر بالمجموعة A3 .

وفي الختام ، تقام بعد غدٍ الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، مواجهتي سويسرا مع التشيك ، وإسبانيا أمام مضيفتها وجارتها البرتغال عن المجموعة الثانية أ.

المنتخب المجري

نستهل تغطيتنا مع منتخب المجر لكرة القدم ، والذي يقدم واحدًا من أفضل مستويات منذ سنوات.

حتى بات قاب قوسين أو أدنى من التأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دور قبل النهائي من البطولة.

ويحتاج Hungary national football team إلى التعادل أو الفوز بالطبع.

من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور التالي.

حيثما يعتلي الفريق الذي يقوده الإيطالي المخضرم ماركو روسي صدارة المجموعة الثالثة أ.

وذلك برصيد 10 نقاط وصافي (9) أهداف.

بعد أن نجح في تحقيق 3 انتصارات على منتخبات إنجلترا ذهابًا بهدف وإيابًا برباعية نظيفة.

إضافة إلى الفوز إيابًا على ألمانيا على ملعب الأخيرة (1-0).

كما تعادل إيجابيًا مع المانشافت ذهابًا (1-1).

ولكن تلقى خسارة واحدة من أمام الآتزوري ذهابًا (1-2).

المنتخب الإيطالي

من ناحية أخرى ، يدخل منتخب إيطاليا لكرة القدم مواجهة الاثنين، وليس أمامه إلا الفوز.

من أجل الوصول إلى النقطة الـ11، ليتأهل إلى دور قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية بفارق نقطة عن المجر.

على كل الأحوال ، يحتل Italy national football team المرتبة الثانية في المجموعة.

وذلك برصيد 8 نقاط وصافي (-1) هدف.

حيثما فاز في لقاءين، على المجر ذهابًا (2-1) وأخيرًا على منتخب الأسود الثلاثة إيابًا.

علاوة على التعادل إيجابيًا مع الماكينات الألمانية ذهابًا (1-1) وسلبيًا مع الإنجليز (0-0) ذهابًا.

غير أن الآتزوي تلقى خسارة كبيرة من أمام الألمان إيابًا بنتيجة (2-5).

ويأمل المنتخب الإيطالي في النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية ، في تجاوز المركز الثالث.

والذي احتله في الموسم الماضي، بعد الخسارة من أمام إسبانيا في نصف النهائي.

قبل أن يفوز على بلجيكا (2-1) في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

تاريخ مواجهات المجر وإيطاليا

على صعيد المواجهات التاريخية المباشرة بين Italy vs Hungary ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت المنتخبين إجمالي 17 لقاءً.

تنوعت المواجهات الإيطالية المجرية ما بين مباراتين في نهائيات كأس العالم ، ولقاء في دوري الأمم الأوروبية.

إضافة إلى مواجهتين في التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا، ومثليهما في التصفيات المؤهلة إلى المونديال.

كما لعبا مباراتين في دورة الألعاب الأولمبية، و8 مباريات ودية.

فازت المجر في 8 مباريات، فيما حققت إيطاليا الانتصار في 6 لقاءات.

بينما حسم التعادل نتيجة 3 مواجهات، بينهم تعادلين إيجابيين.

من ناحية أخرى ، وحول الأهداف المسجلة في مواجهات المجر أمام إيطاليا ، أحرزت هنغاريا 36 هدفًا، بينما سجل الآتزوري 25 هدفًا.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين، فكانت فوز المجريين بنتيجة (7-1).

والتي شكلت الانتصار الأكبر لـ المجر ضد إيطاليا في تاريخ لقاءات المنتخبين.

حدث هذا في مباراة ودية أقيمت في 6 أبريل 1924.

غير أن أكبر فوز حققته إيطاليا ضد المجر جاء بنتيجة (4-2).

وذلك في نهائي كأس العالم 1938 ، الذي توجت به إيطاليا للمرة الثانية على التوالي.

بعد التتويج الأول في النسخة الأولى من المونديال عام 1934.

موعد مباراة المجر وإيطاليا والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة لقاء الحسم عن المجموعة A3 في دوري الأمم الأوروبية، مساء الاثنين، عند الساعة الحادية عشر إلا الربع ( 10:45 م ) بتوقيت الإمارات، العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت مصر وإيطاليا والمجر ، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت غرينتش.

من جهة أخرى ، وحول حكم مباراة المجر وإيطاليا ، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( UEFA ) عن إسناد المهمة إلى الدولي الفرنسي بينوا باستين.

أما عن القنوات الناقلة للحدث ، فلم يتم الإعلان سوى عن بث تلفزيون الاتحاد الأوروبي ( Uefa.tv ) لفعاليات المواجهة حتى كتابة تلك السطور.

وبشأن معلق مباراة المجر وإيطاليا ، فلم يعلن حتى الآن عن طاقم التعليق على المواجهة.

الخاتمة

في الختام ، نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار عن موعد مباراة إيطاليا والمجر والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج المنتخبين في الموسم الجديد من دوري الأمم الأوروبية 2023/2022 ، فضلًا عن تاريخ مواجهات إيطاليا والمجر .