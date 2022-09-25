نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الجلوس نتيجة القبول الموحد 2022 للجامعات الأردنية عبر موقع admhec.gov.jo وحدة تنسيق القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نتيجة القبول الموحد 2022 للجامعات الأردنية ، يتساءل العديد من الطلاب والطالبات عن نتيجة القبول الموحد في مملكة الأردن لعام 2022، حيث يستعد حاليا وزارة التربية والتعليم في الأردن ليتم الإعلان عن نتيجة القبول الجامعي الموحد لعام 2022- 2023 وذلك خلال الساعات القادمة، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نوضح لكم موعد تنسيق القبول الموحد في الأردن.

موعد نتيجة القبول الموحد 2022 للجامعات الأردنية

admhec.gov.jo موقع نتائج القبول الموحد 2022/2023 في الأردن لاستخراج نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ يستعد حاليا مجموعة تنسيق القبول الموحد وهذا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في الأردن، ليتم إصدار إعلان بخصوص نتيجة القبول الجامعي الموحد خلال عدة ساعات، بالإضافة إلى أنه تقديم اقتراح من قبل مدير مكتب تنسيق القبول الموحد د\ مهند الخطيب، بأن يتم الإعلان عن نتيجة القبول الموحد في أول أسبوع من شهر أكتوبر القادم، أي قبل بدء الدراسة بـ 10 أيام الموافق لتاريخ 10\10\2022.

نتائج القبول الموحد 2022 – 2023

وعلى حسب تصريحات مدير مكتب التنسيق مهند الخطيب، تم تقديم حوالي 45803 طلب ليتم القبول في الجامعات الحكومية عن طريق الموقع الإلكتروني لوحدة القبول في التنسيق بوزارة التربية والتعليم العالي، ووفق تصريح الخطيب يمكن لــ 78738 شخص التقديم في الجامعات الرسمية، وإضافة من 2 إلى 3 آلاف شهادات عربية وأجنبية، وبدأ تقديم طلبات التسجيل في الجامعات الإلكترونية الادرنية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني واستمر التسجيل إلى الساعة 12 منتصف الليل وذلك في يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 30\8\2022.

نتائج القبول الموحد 2022 في مملكة الأردن

تم الإعلان من قبل من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في الأردن أنه سوف يعلن بشكل رسمي عن نتيجة القبول لكافة الطلاب في الأيام القليلة القادمة، وهذا بعد نصيحة الوزارة بتوحيد القبول في الأردن، ووفق لهذا سوف يعلن عن نتيجة القبول في أوائل شهر أكتوبر القادم، وهذا سوف يتم عقب العمل على رصد النتيجة المخصصة للطلاب تمهيدا لظهرها وفق معدلات القبول الذي أعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الأردنية.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموحد الأردن