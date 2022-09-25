تحالف التضامن في المجر يطلق ”استشارة وطنية بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على...



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 08:51 مساءً - دعا تحالف التضامن في المجر "التحالف الحاكم"- وفقا لشبكة "البلقان" الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، إلى إطلاق "استشارة وطنية" جديدة بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقال مات كوكسيس زعيم المجموعة البرلمانية لحكم فيدسز، عقب اجتماع مغلق لفصائل الحزب الحاكم، إن التحالف يطالب الحكومة بإجراء مسح عام حتى يتمكن المجريون من إبداء رأيهم في مسألة العقوبات على روسيا، وهو ما يجعلهم أول من يستطيع التعبير عن آرائهم في هذا الموضوع في أوروبا.

وأعرب كوكسيس عن توقعه بأن يكشف الاستطلاع للأحزاب الحاكمة ما يفكر فيه المجريون بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بحيث يتمكنوا من الرجوع إلى آراء المجريين في المناظرات الأوروبية المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك سيعتبر محاولة للضغط السياسي على الاتحاد الأوروبي.

إلا أن أكبر أحزاب المعارضة المجرية حزب التحالف الديمقراطي قال إنه من غير المجدي التشاور بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي وافق عليها رئيس الوزراء.

ويُنظر على نطاق واسع إلى استطلاعات المشاورة الوطنية، التي تستخدمها الحكومة منذ عام 2011، على أنها أداة سياسية وتواصلية لتحديد وإظهار الدعم للحكومة في موضوع معين، كما أنها تمثل أيضًا طريقة لبناء قاعدة بيانات مهمة.

وينفق مجلس الوزراء المجري المليارات على استطلاعات الحالة المزاجية العامة للمواطنين، والمبنية على أسئلة مبسطة، وحتى الآن تم عقد 11 من هذه المشاورات، باستخدام مليارات من أموال دافعي الضرائب لما هو في الواقع دعاية للحزب الحاكم.

يشار إلى أن تحالف "التضامن المجري" هو تحالف سياسي يميني محافظ من حزبين سياسيين في المجر، هما حزب فيدز أو التحالف المدني المجري وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي.