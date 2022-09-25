الأوضاع فى الشرق الأوسط وأوكرانيا تتصدر أعمال مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - وسيكون مارتن جريفث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الانسانية هو المتحدث الرئيس فى جلسة الغد والى جانبه مهند إبراهيم أحمد هادى منسق الشئون الانسانية الإقليمى فى سوريا وايمران ريتز المنسق المقيم للشئون الانسانية فى سوريا ومارك كوتس نائب المنسق الإقليمى للشئون الإنسانية فى سوريا.

كذلك سيعقد مجلس الأمن الدولى مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من الشهر الجارى جلسة استماع حول ملف الأسلحة الكيماوية فى سوريا يتحدث فيها الممثل الأعلى لشئون نزع السلاح ايزومى ناكاميتسو.

ومساء غد الاثنين سيعقد مجلس الأمن الدولى جلسة استماع وافادة مفتوحة حول الاوضاع فى هاييتى تعقبها جلسة تشاورية مغلقة، وسيتم الانعقاد بناء على طلب من الصين لمناقشة اوضاع الاضطرابات التى اندلعت فى هاييتى اثر اعلان حكومتها فى الحادى عشر من الشهر الجارى عن زيادة اسعار الوقود، وستكون المتحدثة فى تلك الجلسة السفيرة هيلين لاليم رئيسة مكتب الأمم المتحدة فى هاييتى، والى جانبها فيلارى جوميرة نائب المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى، وغادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

صباح الثلاثاء القادم – 27 سبتمبر – سيعقد مجلس الأمن الدولى جلسة تشاور حول الوضع فى افغانستان يحضرها مسئولون من ادارة الشئون السياسية وبناء السلام وممثلون عن هيئات المجتمع المدنى العاملة فى افغانستان بدعم أممى.

و مساء الثلاثاء القادم يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة تشاورية حول الاوضاع فى اوكرانيا سيتم فيها التركيز على الاستستفتاء الذى اجرته روسيا فى المناطق التى تسيطر عليها فى شرق وجنوب اوكرانيا منذ الثالث والعشرين من الشهر الجارى وما سيترتب عليها من اثار وتداعيات سياسية وأمنية، وستتحدث فى الجلسة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام روزمارى دى كارلو فى تلك الجلسة.

وفى الثامن والعشرين من الشهر الجارى سيعقد مجلس الأمن جلسة تشاور حول الاوضاع فى الشرق الاوسط وبخاصة ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية، وسيكون تور وينزلاند المنسق الأممى الخاص لعملية السلام فى الشرق الاوسط هو المتحدث الرئيس فى تلك الجلسة التى سيتحدث فيها ايضا ممثلون لمنظمات وهيئات المجتمع المدنى العاملين تحت مظلة الأمم المتحدة.

فى التاسع والعشرين من الشهر الجارى سيجرى مجلس الأمن الدولى تصويتا على مسودة قرار لتجديد التفويض العام لدول المجلس الاعضاء بممارسة صلاحياتها داخل حدودها الوطنية او عبر المنظمات الاقليمية لمراقبة السواحل الليبية واعتراض اية سفن يشتبه فى قيامها بحمل مهاجرين غير شرعيين وذلك إعمالا للقرار الأمم رقم 2546 الصادر فى 2 اكتوبر 2020، وقالت مصادر فى مجلس الأمن ان التصويت سيتم بعد جلسة مغلقة لاستعراض الاوضاع السياسية الراهنة فى ليبيا.

وسيعقد مجلس الأمن الدولى صباح الجمعة القادم –30 سبتمبر 2022– جلسة استماع تشاورية حول الاوضاع فى جمهورية الكونغو الديمقراطية يتحدث فيها السفير بونتو كيتا بوصفه الممثل الخاص للأمين العام للكونغو الديمقراطية ومدير بعثة تثبيت الأوضاع فى الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور ممثلى المنظمات غير الحكومية والاغاثية العاملة بدعم من الأمم المتحدة فى الكونغو.

كذلك سيواصل مجلس الأمن الدولى على مدار اسبوع عمله التى ستبدأ غدا عمليات الرصد والمتابعة العادية لتطورات الاوضاع فى إثيوبيا ومستجداتها وهى العمليات التى بدأت مع اندلاع العنف العرقى هناك فى الرابع والعشرين من اغسطس الماضى بعد خمسة اشهر من وقف لاطلاق النار تم برعاية أممية، وستوصى الأمانات الفنية الخاصة بهذا الملف بعقد اية اجتماعات للمجلس قد تستدعيها تطورات الموقف فى اثيوبيا.

و قالت مصادر فى مجلس الأمن الدولى – لوكالة انباء الشرق الاوسط – انه يجرى الأن العمل على اعداد مسودة قرار حول الاوضاع فى ميانمار تقدمت بها المملكة المتحدة، ولم يتحدد بعد توقيت انعقاد جلسة التصويت على المسودة التى لا تزال فى قراءتها الاولى.

و من المقرر كذلك ان يعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا رسميا للجنة الاركان العسكرية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لم يتم حتى الآن الكشف عن البنود التى ستتم مناقشتها فى هذا الاجتماع الذى تقرر له مساء يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022.

و من المقرر كذلك ان تعقد لجنة العقوبات المفروضة على جمهورية افريقيا الوسطى فى الثلاثين من الشهر الجارى اجتماعا تشاوريا غير رسميا على مستوى الخبراء لمناقشة سير العمل التنفيذى للعقوبات المفروضة بمقتضى القرار الأممى رقمة 2127.

يعقد مجلس الأمن الدولى فى السابع والعشرين من سبتمبر الجارى اجتماعا رسميا على مستوى لجنة العمل الأممية لحماية الاطفال فى مناطق الصراعات المسلحة يتم فيه مناقشة تقرير الأمين العام حول اوضاع الاطفال فى مناطق الاقتتال المسلح فى الفلبين وهو التقرير الذى اعده مكتب ممثل الأمين العام لحماية الطفولة فى مناطق الصراعات المسلحة.