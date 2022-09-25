وزير الخارجية البيلاروسى: الدول الغربية لا ترغب فى حل المشاكل

ونقلت وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية عن ماكى قوله "لم أر أى استعداد، خاصة من" القوى العظمى "للاستماع والاهتمام ببعضها البعض.. للأسف، الغرب المتحضر بعد كل البعد عن التحضر. بل إن الأمر يصل إلى الإهانات الشخصية، وهو أمر غير مقبول".
وقال: "مشاكل اليوم فى السياسة والاقتصاد والأمن تتجاوز بكثير البنية الصلبة التى كانت موجودة فى السابق، واليوم، تعمل هذه المشاكل على تفكيك" مظلة الأمم المتحدة "التى تم إنشاؤها للاستجابة للتحديات والتهديدات".
ومضلًا يقول "ولهذا السبب من الضرورى التفكير فى آليات جديدة، وبناء مظلة جديدة لإبقاء هذه المشاكل تحت السيطرة. ومن الواضح، الإصلاحات مطلوبة، والسؤال هنا: هو ما نوع الإصلاحات التى ينبغى أن تتوافر".
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