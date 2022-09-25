ليز تراس: الولايات المتحدة شريك مميز ووثيق للمملكة المتحدة

وقالت ليز تراس -فى مقابلة حصرية مع قناة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية، عُقدت بمقر مجلس الوزراء البريطانى، وأذيعت اليوم الأحد- "نتشارك مع الولايات المتحدة مبدأ الديمقراطيات المحبة للحرية، ونحن بحاجة إلى العمل مع الحلفاء الأخرين فى مجموعة الدول الصناعية السبع والوصول إلى دول مثل الهند فى ظل مواجة تهديد متزايد من الأنظمة الاستبدادية"، على حد وصفها.
وأشارت إلى أنها حظيت بلقاء "رائع" مع الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، استعرضا خلاله العديد من القضايا.
وحول قلق بعض المسئولين فى الإدارة الأمريكية إزاء عدم مشاركتها لنفس المعتقدات المتعلقة بالعلاقات الخاصة بين البلدين والتى تبناها رؤساء وزراء بريطانيا السابقين، قالت ليز تراس "أنا شخصيا من أشد المعجبين بالولايات المتحدة الأمريكية، فهى دولة نتشارك معها الكثير من القيم"، لافتة إلى أنها ستعمل على تعزيز العلاقات المتميزة مع الولايات المتحدة، بل والعمل على جعلها أكثر تميزا على مدار السنوات المقبلة.
وبشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، قالت ليز تراس "إن مسئولية الدول فى الوقت الحالى تجاه الغزو الروسى فى أوكرانيا، هى فرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو وإمداد أوكرانيا بالمزيد من المساعدات العسكرية، وهو ما إلتزمت به بريطانيا كما هو الأمر الذى فعلته الولايات المتحدة"، معتبرة أن ذلك يبعث شعورا أن البلدين تخطوان كدولتين متحالفتين لخوض الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعن الأوضاع فى تايوان، قالت رئيسة وزراء بريطانيا إن "ما كنت واضحة بشأنه مع الرئيس بايدن هو دعم مجموعة الدول السبع والعمل معها لخفض اعتمادنا الاستراتيجى على الصين، والتأكد من أننا نقف إلى جانب حلفائنا الديمقراطيين فى جميع أنحاء العالم، والتأكد من أن تايوان قادرة على الدفاع عن نفسها".. ورأت ضرورة التعلم من الدروس المستفادة من الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أن العالم لم يفعل ما يكفى لمواجهتها فى وقت مبكر.
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