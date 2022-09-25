العالم اليوم - مسؤول أوروبي: تحديد سعر الغاز من النرويج "تضامن بين الحلفاء"

انتم الان تتابعون خبر مسؤول أوروبي: تحديد سعر الغاز من النرويج "تضامن بين الحلفاء" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 07:40 مساءً - قال النائب في البرلمان الأوروبي، باسكال كانفان، الأحد، إن تحديد سقف لسعر الغاز الذي توفره النرويج للدول الأوروبية الباحثة عن بدائل من الغاز الروسي هو مسألة "تضامن بين حلفاء"، مضيفا أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق على الأسعار خلال "هذا الأسبوع".

وفي وقت يبحث الاتحاد الأوروبي عن بدائل من الغاز الروسي، قال كانفان، والذي يترأس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي، إنه تجري مفاوضات مع النرويج لخفض سعر الغاز الذي يتم بيعه للاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن التراجع الكبير في واردات الغاز الروسي، جعل النرويج المزوّد الرئيسي للغاز إلى أوروبا في الفترة الحالية.

وقال كانفان إن الدول الأوروبية تتشارك تقريبًا في كل شيء مع النرويج، من حيث القيم والديموقراطية ومعارضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إلا أن الخلاف الوحيد هو إيرادات الغاز، موضحًا أن شراء الغاز من النرويج يكلف الاتحاد الأوروبي نحو 100 مليار يورو، أي نحو 96.90 مليار دولار، ولذلك فإنه من المشروع تمامًا الاتفاق على سقف للسعر، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الدولة التالية كأكبر مصدري الغاز للاتحاد الأوروبي هي الجزائر، وأضاف أنه يمكن مناقشة أسعار الغاز مع الجزائر "رغم صعوبة الأمر".

وتأتي الولايات المتحدة الأميركية كثالث أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا.

وكان رئيس وزراء النرويج قد قال في وقت سابق إنه "يشكّك" في إمكان تحديد سقف لسعر الغاز.