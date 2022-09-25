لجنة الانتخابات الروسية: أكثر من 100 مراقب من 40 دولة يعملون فى الاستفتاءات

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فى روسيا، اليوم الأحد، أن أكثر من 100 مراقب دولى من 40 دولة باستثناء المتخصصين من روسيا يعملون فى استفتاءات فى دونيتسك ولوجانسك الشعبية وإقليم خيرسون وزابوروجى بشأن انضمامها إلى الاتحاد الروسى.





وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية- فى بيان، عبر تطبيق "تليجرام"- "فى الاستفتاءات التى أجريت فى جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبية يعمل فى منطقتى خيرسون وزابوروجى أكثر من 100 مراقب دولى من 40 دولة باستثناء المراقبين من روسيا". وبدأت الاستفتاءات الخاصة بالانضمام إلى روسيا فى إقليمى دونيتسك ولوجانسك الشعبية وفى المناطق المحررة فى منطقتى خيرسون وزابوروجى صباح يوم 23 سبتمبر، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجارى. وأعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه جنوبى أوكرانيا فلاديمير روغوف، تدافع المواطنين عند مراكز الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم فى استفتاء انضمام المقاطعة إلى روسيا.

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