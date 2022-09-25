بأقل راتب وبدون تحويل الراتب تمويل شخصي للسعودي والمقيم

بأقل راتب شهري بالسعودية 1900 ريال سعودي للعميل المتقاعد و2000 ريال سعودي للعميل الموظف يستطيع المتقدم من الحصول على تمويل شخصي بقيمة مالية ربما يصل إلى 1,000,000 ريال سعودي دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وأيضاً متاح للمواطن السعودي وكذلك المقيم وذلك من خلال القرض التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

بأقل راتب وبدون تحويل الراتب تمويل شخصي لدى إمكان للتمويل

لا يحتاج التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل إلى تحويل الراتب الشهري كما أنه متاح للمواطن والمقيم والمتقاعد وقد طرحت شركة إمكان للتمويل هذا التمويل بمميزات عديدة تواكب ما يحتاج إليه العميل ومن أهم المزايا ما يلي

القرض التأجيري لدى شركة إمكان متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل التأجيري من إمكان بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

ربما يصل قيمة التمويل التأجيري لدى شركة إمكان إلى مليون ريال سعودي كحد.

يستطيع أيضاً العميل المتقاعد الذى يحصل على راتب شهري 1900 ريال طلب التمويل التأجيري.

كما يتمكن العميل الموظف الذي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي طلب التمويل.

يتيح أيضاً التمويل التأجيري لدى شركة إمكان التأمين طوال فترة التمويل.

العميل الغير سعودي لديه فرصة الحصول على التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل.

كذلك يستطيع العميل من سداد مبلغ التمويل التأجيري لدى إمكان على أقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلى 5 سنوات.

حاسبة التمويل لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية

يستطيع العميل الراغب في طلب التمويل التأجيري لدى شركة إمكان طلب التمويل اونلاين وأيضاً لديه فرصة معرفة قيمة القسط الشهري الواجب سداده كل شهر وذلك من خلال حاسبة التمويل والتى يمكن الدخول عليها من خلال فتح الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة إمكان ثم الدخول على رابط التمويل التأجيري ومن ثم الدخول على حاسبة التمويل وإدخال البيانات المطلوبة لمعرفة قيمة القسط الشهري المتوقع دفعه.

المتطلبات اللازمة لطلب التمويل التأجيري لدى شركة إمكان

حددت شركة إمكان للتمويل مجموعة بسيطة من المتطلبات الأساسية اللازمة من أجل الحصول على التمويل التأجيري وهي