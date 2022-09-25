رئيسة وزراء بريطانيا: بوتين أعلن التعبئة بسبب خسائره فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الأحد، إن قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإعلان التعبئة العامة يأتى نتيجة للخسائر التى واجهها فى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وفى تصريحات سابقة، قالت ليز تراس إن "الرئيس بوتين يحاول تبرير إخفاقاته الكارثية فى أوكرانيا، ويضاعف من إرسال المزيد من جنود الاحتياط إلى مصير رهيب"، مضيفة أنه يحاول يائسًا المطالبة بعباءة الديمقراطية لنظام بدون حقوق الإنسان أو الحريات". وشددت رئيسة الوزراء البريطانية فى كلمتها على أن "التهديدات الصاخبة، وكل هذا لن ينجح، فالتحالف الدولى قوى، وأوكرانيا قوية"، مؤكدًا أنه "لهذا السبب، أتعهد بأننا سنواصل أو نزيد دعمنا العسكرى لأوكرانيا طالما الأمر يتطلب ذلك".

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