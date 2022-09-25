نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة الجامعة الهاشمية القبول والتسجيل عبر موقع sis.hu.edu.jo ومعايير القبول في المقال التالي
تزامنا مع اقتراب موعد استقبال العام الدراسي الجديد بدأ البحث يتزايد عن رابط بوابة الجامعة الهاشمية القبول والتسجيل، رغبة من الطلاب الذين تمكنوا من اجتياز امتحانات الثانوية العامة في الالتحاق بأحد الكليات المتاحة في الجامعة، وفي التالي نوضح لكم رابط وخطوات التسجيل بالتفصيل.
بوابة الجامعة الهاشمية القبول والتسجيل
تم اطلاق رابط بوابة الجامعة الهاشمية القبول والتسجيل امام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة خلال العام الدراسي الجديد، وقد خددت الجامعة مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة لذلك، حيث تشمل ما يلي؛
- أولاً يجب الدخول إلى صفحة بوابة الطالب الإلكترونية من خلال الرابط المخصص.
- ومن ثم إدخال الرقم الجامعي للطالب.
- بعد ذلك يجب ادخال كلمة المرور مع العلم أنّها ستكون إمّا الرقم الوطني ورقم الجلوس أو نفس الرقم الجامعي ويمكن تغييره في وقت لاحق.
- بعد ذلك يجب دفع الرسوم المالية المتعلقة من خلال الدخول إلى صفحة الخدمات المالية حيث يجب تسديدها قبل التسجيل وقبل التقديم على امتحانات المستوى، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الآليات سوف نشرحها في السكور القادمة.
التسجيل في الجامعة الهاشمية ومعايير القبول
بات التقديم من خلال بوابة الجامعة الهاشمية القبول والتسجيل، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي!
- تعطى الأولوية لطلبة الثانوية العامة للعام الحالي 2022ــ2023.
- كما أنه سيتم إلغاء ترشيح القبول لأي طالب في حال وجود نقص أو خطأ في البيانات الواردة في التقديم الإلكتروني ويتحمل الطالب مسؤولية ذلك.
- لا يسمح لأي طالب مفصول أكاديميًا من أي الانتماء لتخصص أن يتم قبوله فيه مرة أخرى.
- على الطالب تسليم كافة الوثائق المطلوبة لمسجل الكلية المعنية/ وحدة القبول والتسجيل، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادات غير الاردنية في مبنى وحدة القبول في اليوم الذي سيحضر لتأدية امتحانات المستوى.
- كما أنه تعتبر الامتحانات إلزامية لكافة الطلبة والطالبات الذين قُبلوا في الفصل الدراسي الثان ولن يسمح للطلبة بتسجيل المواد الا بعد اجتيازامتحانات المستوى.
- ويجب العلم أنه سيتم تسجيل الجدول الدراسي للطلاب الذين دفعوا وقاموا بتسليم كافة الوثائق وتقدموا لأداء امتحانات المستوى الكترونيا، و يمكن للطالب تعديل جدوله الدراسي وذلك ضمن فترات السحب والإضافات المسموحة وبشكل الكتروني من خلال البوابة الالكترونية للطالب بدون الحاجة لزيارة أو مراجعة وحدة القبول والتسجيل.
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