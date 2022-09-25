بوابة الجامعة الهاشمية القبول والتسجيل عبر موقع sis.hu.edu.jo ومعايير القبول

تزامنا مع اقتراب موعد استقبال العام الدراسي الجديد بدأ البحث يتزايد عن رابط بوابة الجامعة الهاشمية القبول والتسجيل، رغبة من الطلاب الذين تمكنوا من اجتياز امتحانات الثانوية العامة في الالتحاق بأحد الكليات المتاحة في الجامعة، وفي التالي نوضح لكم رابط وخطوات التسجيل بالتفصيل.

بوابة الجامعة الهاشمية القبول والتسجيل

تم اطلاق رابط بوابة الجامعة الهاشمية القبول والتسجيل امام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة خلال العام الدراسي الجديد، وقد خددت الجامعة مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة لذلك، حيث تشمل ما يلي؛

أولاً يجب الدخول إلى صفحة بوابة الطالب الإلكترونية من خلال الرابط المخصص .

. ومن ثم إدخال الرقم الجامعي للطالب.

بعد ذلك يجب ادخال كلمة المرور مع العلم أنّها ستكون إمّا الرقم الوطني ورقم الجلوس أو نفس الرقم الجامعي ويمكن تغييره في وقت لاحق.

بعد ذلك يجب دفع الرسوم المالية المتعلقة من خلال الدخول إلى صفحة الخدمات المالية حيث يجب تسديدها قبل التسجيل وقبل التقديم على امتحانات المستوى، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الآليات سوف نشرحها في السكور القادمة.

التسجيل في الجامعة الهاشمية ومعايير القبول

بات التقديم من خلال بوابة الجامعة الهاشمية القبول والتسجيل، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي!