رابط بوابة الجامعة الهاشمية وخطوات التسجيل الإلكتروني من خلال sis.hu.edu.jo

يزداد البحث مؤخراً عن رابط بوابة الجامعة الهاشمية، حيث تعتبر من أكبر وأعرق وأقدم جامعات المملكة الأردنية الهاشمية، وتأسست الجامعة عام 1991م ويقع مقرها في محافظة الزهراء، وتضم الجامعة الهاشمية في حرمها ما يقرب من 19 كلية وأكاديمية، ومنها كليات (الدراسات العليا – العلوم الصيدلية – الطب البشرية – الأراضي الجافة – الاقتصاد والعلوم الإدارية – الفنون الجميلة – العلوم) وغيرها الكثير إضافة إلى ما يزيد عن 52 تخصصاً بمختلف المجالات في المرحلة الجماعية، ونعرض لكم من خلال موضوعنا عن أهم التفاصيل بخصوص الجامعة الهاشمية.

رابط بوابة الجامعة الهاشمية

تم تفعيل رابط بوابة الجامعة الهاشمية للطلاب، كما حددت عبر صفحاتها على مواقع السوشيال ميديا الأوراق والمستندات المطلوبة لعملية التقديم وذلك للطلاب الأجانب والأردنيين، والتي يقومون بتقديمها من خلال الدخول على الرابط الرسمي لبوابة الجامعة الهاشمية، وتتمثل تلك المستندات في الآتي:

شهادة الثانوية العامة الأصل أو ما يعادلها.

نسخة ضوئية من جواز السفر بالنسبة للطلاب الأجانب.

نسخة ضوئية من مستند إثبات الجنسية للطلاب الأردنيين.

اثبات اقامة بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة التعليم الجامعي.

إحضار دفتر الخدمة العسكرية أو مايعادله وذلك للطلاب الأردنيين مواليد عام 1989م.

عدد 2 صورة شخصية للطالب.

التأكيد على إستكمال كافة البيانات في نموذج التسجيل على موقع الجامعة بشكل صحيح.

خطوات التسجيل في رابط بوابة الجامعة الهاشمية للطالب

ويتاح لجميع الطلاب من المواطنين والمقيمين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدخول على رابط بوابة الجامعة الهاشمية والدخول على بوابة الطالب للتسجيل والقبول وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي للجامعة الهاشمية .

. الدخول على تبويب بوابة الطالب في قائمة الخدمات.

ادخال كلمة المرور الخاصة بالطالب والرقم الجامعي في الخانات الموضحة.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

تسجيل البيانات الشخصية بشكل كامل، وتسجيل مهنة الأب وتاريخ ميلاده وبيانات الأسرة الأخرى المطلوبة.

الضغط على زر الحفظ لتسجيل كافة البيانات بمجرد التأكد من صحتها بعد ادخالها.

وتعد الجامعة الهاشمية من أقدم وأعرق جامعات المملكة الأردنية الهاشمية والتي يتوافد عليها العديد من الطلاب الأردنيين والأجانب من خارج المملكة، حيث تضم العديد من الكليات في مختلف التخصصات العلمية في المرحلة الجامعية.