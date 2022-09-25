نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا “نتائجنا” نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 الدور الثاني بالرقم الامتحاني جميع المحافظات عبر موقع الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل عدد كبير من الطلاب عن رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 الدور الثاني في العراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الاعتراضات الكترونيا عن طريق زيارة الموقع الرسمي ومن ثم ملئ البيانات في خاناتها كما سنوضح لكم من خلال هذا الموضوع في الفقرات التالية ومن ثم الضغط على زر الاستعلام، وجدير بالذكر ان نتائج الاعتراضات سيتم الاعلان عنها في جميع المحافظات “الكرخ، نينوي، وذي قار، ديالي ، السليمانية، صلاح الدين، الرصافة، وغيرها من المحافظات العراقية” الكترونيا، لذا تابعونا من خلال هذا الموضوع نستعرض معكم رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج الكترونيا بكل سهولة ويسر.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

بعد ان انتهي طلاب الثالث المتوسط في العراق من اداء الامتحانات الخاصة بهم تم الاعلان عن النتائج بعدها، ولكن بعض الطلاب لم يوفقو في المواد لذلك قدمو اعتراضات على النتائج الخاصة بهم ، وبالفعل تم مراجعة الاعتراضات للطلاب بجميع المحافظات وحصل العديد من الطلاب على درجات، ولكن لم يوفق بعض الطلاب في الحصول علي درجات في اعتراضات الدور الاول لذا دخلو امتحانات الدور الثاني وبعد الاعلان عن النتائج قدم العديد من الطلاب اعتراضات على نتائجهم في امتحانات الدور الثاني، وينتظر الطلاب الان الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 الدور الثاني من خلال موقع الوزارة بجميع المحافظات، حيث يتم الاعلان عن نتائج الاعتراضات بشكل منفصل في كل من المحافظات العراقية، وتابعونا نستعرض معكم في الفقرة التالية رابط وكيفية الاستعلام عن نتائج اعتراضات الدور الثاني فور ظهورها.

رابط نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 الدور الثاني بكل سهولة ويسر الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

بادر بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

. قم باختيار تبويب نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 الدور الثاني.

بادر بملئ البيانات المطلوبة من الاسم والرقم الامتحاني وغيرها.

تأكد من البيانات التي قمت بادخالها ثم قم بالضغط على زر الاستعلام.

جدير بالذكر ان نتائج الاعتراضات سيتم الاعلان عنها في جميع المحافظات “الكرخ، نينوي، وذي قار، ديالي ، السليمانية، صلاح الدين، الرصافة، وغيرها من المحافظات العراقية” الكترونيا عن طريق زيارة الموقع الرسمي واتباع الخطوات المذكورة اعلاه، وتابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعم ثقفني نستعرض معكم رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج الكترونيا بكل سهولة ويسر وكافة المعلومات التي تحتاجونها.