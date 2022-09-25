طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية أهم الشروط والخطوات الآن

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عمر شويل - جدة طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد التي تقدم الدعم للفئات الفقيرة داخل دولة الإمارات العربية للمواطنين المقيمين والوافدين إليها من الخارج وقد أنشأت تلك المؤسسة من أجل تشجيع رجال الأعمال، ومشايخ الإمارات للعمل الخيري من خلال تقديم المساعدات للفقراء، والمحتاجين.

وسوف نوضح بالشرح خطوات تقديم طلب مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية الإنسانية بالشروط التي يجب توافرها.

طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد معلومات عن المؤسسة

تم وضع حجر الأساس للمؤسسة بعد أن أصدر الشيخ “مكتوم بن راشد آل مكتوم” حاكم أمارة دبي ورئيس مجلس الوزراء نائب رئيس دولة الإمارات مرسوم بإنشائها عام1997 وذلك بغرض رفع العبء المعيشي عن الفقراء والأرامل، والمرضى، والمحتاجين من مواطني البلد أو من خارجها من جميع دول العالم مثل الدول الإفريقية والآسيوية والأوروبية ومختلف الجنسيات.

أهداف مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية

على مدار السنوات أصبحت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية رائدة، وفعالة لمساعدة الفقراء على الصعيد الدخلي والخارجي وتحقق الأهداف التي وضعها حاكم دبي منذ أن تم إشهارها وتعمل تحت شعار “معاً من أجل توفير حياة كريمة للإنسان”.

تعمل المؤسسة علي تحقيق التوازن المجتمعي والمحافظة على تماسك الأسر بحمايتها من الفقر، وتقديم يد العون من أجل ذلك إدارة الأعمال الخيرية بأحدث الأساليب المتطورة. تعمل على تطوير النظم الإدارية وإدارة الموارد البشرية بطرق مبتكرة.

الخدمات المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

تمتد اليد البيضاء لتلبية طلب مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد حيث تقدم عدد كبير من المساعدات في الإمارات وحول العالم مثل:

بناء المدارس والمساجد والمستشفيات والجامعات توفير المياه بحفر الآبار للشرب والزراعة في الأماكن نادرة المياه.

تساهم في عمليات الإنقاذ والغوث الدولية في المناطق المتضررة من الكوارث وويلات الحرب ومساعدة الفقراء فيها بشتى أشكال المساعدات الممكنة.

مؤسسة محمد بن راشد تقدم مساعدات مالية للمحتاجين من أجل سداد الرسوم المدرسية.

فرش وتأثيث المنازل لغير القادرين.

بناء المساكن للأرامل والمطلقات وقد تم إنشاء عدد 55 فيلا في إمارة الفيجيرا.

تقديم الرعاية الصحية والمالية لمرضي العجز الكلي والكامل ومساعدتهم للحصول على أطراف صناعية كما تقدم الرعاية للأصحاب الأمراض المزمنة.

توزيع الزكاة على الفقراء والمحتاجين حسب الشرع في شهر رمضان الكريم وعمل الموائد الرمضانية.

توزيع الطعام عن طريق بطاقة تمونينه لشراء احتياجات الأسرة من المجمعات الاستهلاكية “المير الرمضاني”.

تنفذ المؤسسة مشروعات موسمية لتلبية طلبات المحتاجين في المواسم مثل توزيع الهدايا في الأعياد والحج ومقاطر رمضان الكريم والقرطاسية.

شروط طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد

لا بد من توافر عدد من الشروط الضرورية من أجل تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد وهي:

حالة تقديم طلب مساعدة من أجل المرض لابد من تقديم “شهادة مرضية موثقة” لإثبات الحالة المرضية من الجهات المختصة المساعدات المالية يجب تقديم إثبات عن عجز الإنفاق حتى تتم الموافقة على صرف مساعدة لا بد من أن يقدم طلب مساعدة مؤسسة محمد بن راشد من قبل رب الأسرة مدون به البنات المطلوبة ورقم هاتف صالح تقديم الهوية الإماراتية إذا كان مقدم الطلب إماراتي أما إذا كان مقدم الطلب يحمل جنسية مختلفة لابد من تقديم إقامة سارية تثبت إقامته بدولة الإمارات. جميع المستندات والأوراق المقدمة تكون صحيحة وصالحة وملونة يتم إلغاء الطلب إذا لم تتوفر الشروط السابقة.

طريقة تسجيل طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد

المؤسسة وضعت طريقة وكيفية من أجل تقديم طلب المساعدة وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المؤسسة عن طريق الرابط المخصص إليكترونيا لتقديم طلبات المساعدة

اختيار خدمة طلب مساعدة

تسجيل بيانات طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد بطريقة صحيحة

بطريقة صحيحة تعبئة الاستمارة المخصصة للطلب وإرفاق المطلوب من شهادات إثبات الحالة والمستندات المطلوبة

سجل طلب المساعدة بطريقة صحيحة ورقم جوال مطابق حتى لايتم رفضه

يقوم الشخص الراغب في الحصول على المساعدة من تلك المؤسسة بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الذي أطلقته المؤسسة لاستقبال طلبات المساعدة.

يختار الخدمة التي يريدها وهي خدمة تقديم طلبات المساعدة، ثم يبدأ بتسجيل البيانات بطريقة صحيحة.

يجب ملء الاستمارة الموجودة مع الحرص على إرفاق جميع المستندات المطلوبة، حتى يتم النظر في طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد.

يجب أن يراعى أن تكون جميع الأوراق سليمة، لأنه إذا لم تكن كذلك لن يتم النظر في الطلب وسيعد لا غيا.

يتم فحص الطلب والمستندات ويتم إرسال الرد بالموافقة أو الرفض خلال 14 يوما.

رابط تسجيل دخول موقع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية https://mbrch.gov.ae/

ما هي الدول التي تستفيد من طلب مساعدات مالية من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية؟

قدمت المؤسسة الخيرية مساعدات في شتى المجالات الإنسانية لعدد كبير من الدول أبرزهم:

أفغانستان: حيث قامت المؤسسة بتعمير قرية كندهار وبناء مسجد الشيخ زايد بالقرب منها.

-إنشاء دار أيتام الشيخ زايد عام 2013 وتم تخريج خمس دفعات حتى الآن.

-بناء قرية للمعاقين تحتوي على 200 مسكن كما تم حفر بئر مياه أرتوازيي.

أثيوبيا: تقديم المساعدات لمواجهة ألفحت والجفاف وحفر عدد من الآبار حوالي 33بئرا.

– قدمت عددا من المساعدات المالية والهدايا والطعام والأدوية على أهالي منطقة الدلو ومخيم ها لوين بمجموع 10 آلاف أسرة.

اليمن: أرسلت المؤسسة طائرة تحمل مساعدات وشحنات أدوية طبية وطعام وملابس للمساعدة المناطق المنكوبة نتيجة السيول.

-أنشأت أربع عيادات مجهزة بأحدث المعدات الطبية.

– أقامت أربع مدارس مزودة بأحدث الوسائل التعليمية.

بنجلادش: قدمت المؤسسة عدد من المساعدات في بنجلاديش مثل المشروعات الموسمية من إفطار رمضاني وتقديم هدايا العيد والحج والحقائب المدرسية.

-قامت بإنشاء عدد من المدارس والمستشفيات والعيادات والمساكن والمساجد وحفر الآبار.

الفلبين- تقديم مساعدات إغاثة لمتضرري إعصار هايان في جزيرة بانتا يان.

-قامت ببناء المساجد والمنازل والمدارس.

تايلاند: تقديم مساعدات ومشاريع خيرية وإنسانية لمساعدة وأغاثه متضرري ومنكوبي تسو نامي.

وقدمت لعدد أخر من الدول خدمات ومساعدات مثل:

العراق-الصومال-السنغال-إيران -مالي- لبنان-أمريكا -تاهيتي -كنيا-نيبال -غانا–سيريلانكا-فلسطين -كسوفو.