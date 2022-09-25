غالبيتهم أطفال.. الألغام تصيب 14 شخصا فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وأفاد المرصد -فى بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية، اليوم الأحد- بإصابة 10 أطفال نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الحرب، فى أثناء لهوهم فى إحدى قرى منطقة "الجاح" بمديرية "بيت الفقيه" جنوب محافظة الحديدة الساحلية.

وأوضح أن مدنيين اثنين أصيبا بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب فى منطقة "مران" بمحافظة صعدة (شمالى البلاد)، لافتا إلى إصابة مدنيين اثنين، فى حادثة مماثلة بمديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، قتل وأصيب 6 مدنيين بينهم أطفال؛ جراء انفجار ألغام حوثية فى حوادث منفصلة بمحافظتى الحديدة، والبيضاء باليمن.