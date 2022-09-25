السعودية تساهم بـ10 ملايين دولار لمعالجة خطر ناقلة النفط «صافر» فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وقع المستشار بالديوان الملكى السعودى، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مذكرة المساهمة المالية المقدمة من السعودية، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكى؛ لمعالجة الخطر القائم من ناقلة النفط "صافر" الراسية قبالة السواحل اليمنية.





وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال لقاء الربيعة مع منسق الشؤون الإنسانية فى اليمن، ديفيد جريسلى، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 77، حيث بحثا الجهود الإنسانية والإغاثية المبذولة فى اليمن، وسبل مواجهة التهديدات الإنسانية والاقتصادية والبيئية لناقلة النفط "صافر"، والإجراءات اللازمة لتحييد مخاطرها المحتملة. وقال إن مساهمة المملكة تأتى امتدادا لمساعيها فى إنقاذ ناقلة "صافر" وفى دعم الجهود الأممية لمنع أى كوارث محتملة قد تنتج عنها كونها تحتوى على أكثر من مليون برميل نفط ولم تتم صيانتها منذ عام 2015. من ناحيته، أعرب جريسلى عن شكره للمملكة على ما تقوم به من جهود ودعم لكل ما من شأنه استقرار اليمن والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

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